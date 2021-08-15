Cengiz Ünder Fransa’da kendini buldu! İkinci maçında da golünü attı...

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de geçiren Cengiz Ünder, başarısız sayılabilecek bir performans göstermişti. Daha sonra ise milli takımla EURO 2020'de mücadele eden Cengiz, yine beklentileri karşılayamamıştı.
Hazırlık maçlarındaki performansıyla kendini gösteren Cengiz Ünder, Ligue 1'de sezonun başlamasıyla birlikte Marsilya formasını ilk 11'de giymeye başladı.
İlk hafta maçında Montpellier'i 2-0'dan dönerek 3-2 mağlup eden Marsilya'da geri dönüşün fitilini ateşleyen golü atan Cengiz, ligin ikinci haftasında bir kez daha golle buluştu.
PAYET'TEN SONRA...
Bordeaux takımını kendi evinde ağırlayan Marsilya, 34'üncü dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçti.
OPTA'nın verilerine göre, Dimitri Payet'ten (Ağustos 2013) bu yana Marsilya formasıyla çıktığı ilk iki Ligue 1 maçında da gol atan ilk oyuncu Cengiz Ünder oldu.