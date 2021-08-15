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Giriş Tarihi: 15.8.2021 22:28 Son Güncelleme: 15.8.2021 22:43

Cengiz Ünder Fransa'da kendini buldu! İkinci maçında da golünü attı...

Cengiz Ünder Fransa’da kendini buldu! İkinci maçında da golünü attı...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya kiralanan Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Leicester City'de geçirdiği başarısız performansını unutturmayı şimdiden başardı. Ligue 1'in ikinci haftasında da Marsilya formasıyla 11'de sahne alan Cengiz, Bordeaux karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de geçiren Cengiz Ünder, başarısız sayılabilecek bir performans göstermişti. Daha sonra ise milli takımla EURO 2020'de mücadele eden Cengiz, yine beklentileri karşılayamamıştı.

Transfer döneminde Roma'nın Marsilya'ya kiraladığı milli futbolcumuz, Ligue 1'de adeta kendini buldu.

Hazırlık maçlarındaki performansıyla kendini gösteren Cengiz Ünder, Ligue 1'de sezonun başlamasıyla birlikte Marsilya formasını ilk 11'de giymeye başladı.

İlk hafta maçında Montpellier'i 2-0'dan dönerek 3-2 mağlup eden Marsilya'da geri dönüşün fitilini ateşleyen golü atan Cengiz, ligin ikinci haftasında bir kez daha golle buluştu.

PAYET'TEN SONRA...

Bordeaux takımını kendi evinde ağırlayan Marsilya, 34'üncü dakikada Cengiz Ünder'in attığı golle 1-0 öne geçti.

OPTA'nın verilerine göre, Dimitri Payet'ten (Ağustos 2013) bu yana Marsilya formasıyla çıktığı ilk iki Ligue 1 maçında da gol atan ilk oyuncu Cengiz Ünder oldu.

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Cengiz Ünder Fransa'da kendini buldu! İkinci maçında da golünü attı...
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