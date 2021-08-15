Sezona fırtına gibi başlamıştı! Eski Fenerbahçeli Frey sakatlandı...

2018 yılında Fenerbahçe'ye gelen Micheal Frey istenilen performansı gösterememiş ve Nürnberg ve Beveren takımlarında kiralik olarak forma giydi. Belçika ekibi Royal Antwerp, Frey'i bonservisiyle birlikte takımına kattı.
Frey geçtiğimiz günlerde bir maçta 5 gol atarak dikkat çekmişti. Michael Frey, cuma günü oynanan maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Oyununcun sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı.
FREY 2-3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Royal Antwerp, golcüsü Michael Frey'in sol dizinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan 2-3 ay uzak kalacağını belirtti.