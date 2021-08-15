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Giriş Tarihi: 15.8.2021 19:07 Son Güncelleme: 15.8.2021 19:37

Sezona fırtına gibi başlamıştı! Eski Fenerbahçeli Frey sakatlandı...

Sezona fırtına gibi başlamıştı! Eski Fenerbahçeli Frey sakatlandı...

Eski Fenerbahçeli Michael Frey, Belçika'nın Royal Antwerp takımında sezona oldukça hızlı başlamıştı. Bonservisiyle Antwerp'e transfer olan Frey, bir maçta 5 gol birden atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Frey'in uzun süreli bir sakatlık yaşadığı belirtildi.

2018 yılında Fenerbahçe'ye gelen Micheal Frey istenilen performansı gösterememiş ve Nürnberg ve Beveren takımlarında kiralik olarak forma giydi. Belçika ekibi Royal Antwerp, Frey'i bonservisiyle birlikte takımına kattı.

Frey geçtiğimiz günlerde bir maçta 5 gol atarak dikkat çekmişti. Michael Frey, cuma günü oynanan maçta sakatlanmış ve oyundan çıkmıştı. Oyununcun sahalardan uzak kalacağı süre açıklandı.

FREY 2-3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Royal Antwerp, golcüsü Michael Frey'in sol dizinde oluşan kırık nedeniyle sahalardan 2-3 ay uzak kalacağını belirtti.

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Sezona fırtına gibi başlamıştı! Eski Fenerbahçeli Frey sakatlandı...
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