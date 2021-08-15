F.Bahçe’de eksik çok Serdar görev başına

Fenerbahçe'de önceki gün lisansı çıkarılan Serdar Dursun, Adana Demirspor karşılaşmasına özel olarak hazırlandı. Teknik ekibin idmanlarda üzerine yoğunlaştığı 29 yaşındaki futbolcu, zorlu deplasmanda sarı-lacivertli ekibin gol ayağı olacak. Sezon öncesi hazırlık maçlarındatoplam 274 dakikaforma giyen Serdar, 4 gol, 1asistle kendini göstermişti. Kanarya'nın Adana Demir kadrosunda omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, adale ağrısı yaşayan EnnerValencia ve sağ kasığında yırtık tespit edilen Mert Hakan dışında 7 futbolcu Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Valencia'nın sağlık ekibi tarafından riske edilmeyeceği kaydedildi.