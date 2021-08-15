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Giriş Tarihi: 15.8.2021

F.Bahçe’de eksik çok Serdar görev başına

F.Bahçe’de eksik çok Serdar görev başına
Fenerbahçe'de önceki gün lisansı çıkarılan Serdar Dursun, Adana Demirspor karşılaşmasına özel olarak hazırlandı. Teknik ekibin idmanlarda üzerine yoğunlaştığı 29 yaşındaki futbolcu, zorlu deplasmanda sarı-lacivertli ekibin gol ayağı olacak. Sezon öncesi hazırlık maçlarında toplam 274 dakika forma giyen Serdar, 4 gol, 1 asistle kendini göstermişti. Kanarya'nın Adana Demir kadrosunda omuz sakatlığı bulunan Dimitris Pelkas, adale ağrısı yaşayan Enner Valencia ve sağ kasığında yırtık tespit edilen Mert Hakan dışında 7 futbolcu Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek. Valencia'nın sağlık ekibi tarafından riske edilmeyeceği kaydedildi.

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F.Bahçe’de eksik çok Serdar görev başına
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