Fenerbahçe’de bir sakatlık daha! Serdar Dursun 24 dakika sahada kalabildi...

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Serdar Dursun da sakatlık geçirdi. Ligi, Adana Demirspor deplasmanıyla açan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Serdar Dursun, sol omzundan sakatlık yaşadı ve değişiklik istedi. Vitor Pereira, 70. dakikada Serdar'ı kenara alırken oyuna Nazım Sangare girdi.
Vitor Pereira, maç sonunda yaptığı açıklamalarda, Serdar Dursun'un sağlık durumunu MR sonuçlarından sonra değerlendireceklerini söyledi.