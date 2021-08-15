Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Serdar Dursun 24 dakika sahada kalabildi...
Giriş Tarihi: 16.8.2021 00:36 Son Güncelleme: 16.8.2021 00:36

Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Serdar Dursun 24 dakika sahada kalabildi...

Fenerbahçe’de bir sakatlık daha! Serdar Dursun 24 dakika sahada kalabildi...

Süper Lig'de yeni sezonu Adana Demirspor deplasmanıyla açan Fenerbahçe, Mesut Özil'in attığı tek golle karşılaşmadan galip ayrıldı. Maç öncesinde sakatlıklar yüzünden ideal ilk 11'ini sahaya süremeyen Vitor Pereira, ikinci yarıda oyuna dahil olan Serdar Dursun'un da sakatlık geçirmesiyle maçın son 20 dakikasını santrforsuz oynadı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Enner Valencia ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Serdar Dursun da sakatlık geçirdi. Ligi, Adana Demirspor deplasmanıyla açan sarı-lacivertliler, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Serdar Dursun, sol omzundan sakatlık yaşadı ve değişiklik istedi. Vitor Pereira, 70. dakikada Serdar'ı kenara alırken oyuna Nazım Sangare girdi.

Vitor Pereira, maç sonunda yaptığı açıklamalarda, Serdar Dursun'un sağlık durumunu MR sonuçlarından sonra değerlendireceklerini söyledi.

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Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Serdar Dursun 24 dakika sahada kalabildi...
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