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Giriş Tarihi: 15.8.2021 20:02

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni sezon için umutlu: "Güzel şeyler olacak..."

AA
Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni sezon için umutlu: Güzel şeyler olacak...

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." dedi. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in ilk haftasında ligin yeni ekibi Giresunspor'a konuk olacak.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda çok sayıda taraftarın karşıladığı Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otele giderek maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah çok güzel bir maç olacak. Aynı zamanda Giresun'da akrabalarımızla birlikte olacağız." dedi.

Bir gazetecinin "Yeni sezondan neler bekliyorsunuz" sorusu üzerine Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." cevabını verdi.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeni sezon için umutlu: "Güzel şeyler olacak..."
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