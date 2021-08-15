Galatasaray’da Feghouli çıkmazı! Yönetim ile Fatih Terim karşı karşıya geldi...

Ama G.Saray'ın ben hâlâ hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. PSV, G.Saray'ı hızlı isimleriyle ile alt etti. Terim'in Rodrigues ya da Onyekuru gibi hızlı ama tekniği ve gol vuruşu daha iyi olan bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var.