Galatasaray’da Feghouli çıkmazı! Yönetim ile Fatih Terim karşı karşıya geldi...

Geçen sezon yüzde 15 indirime yanaşmadığı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimle FIFA'lık olan Sofiane Feghouli nisan ayında da Fatih Terim'le kavga etmişti. Geçen sezon 1-1 biten Trabzonspor maçının devre arasında kendisini oyundan alan hocasına tepki gösteren, su şişelerini duvara fırlatan Feghouli, son 6 haftada 1 dakika süre alamamıştı. Cezayirli yıldız ve Terim arasındaki buzlar İskoçya'da eridi.
GARANTİ ÜCRETİ 3 MİLYON 850 BİN EURO
St.Johnstone'a İskoçya'da attığı golle turun geçilmesinde pay sahibi olan Feghouli konusunda yönetimin aldığı kararda değişiklik yok. Bonuslarla 4 milyon Euro'yu aşan yıllık maliyetinden dolayı yıldız oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor.
Ancak Fatih Terim, bu süreçte 31 yaşındaki oyuncudan faydalanmaya devam edecek ve oyuncunun değeri düşmeyecek.
LEVENT TÜZEMEN: KANATLARA HIZLI BİR OYUNCU LAZIM
Gedson ve Halil'i G.Saray alırsa önemli bir hamle yapmış olur. Gedson; iki yönlü oynayan bir oyuncu. Çabuk, hızlı ve mücadeleci. Halil; zeki, vücudunu iyi kullanan, golü koklayan, modern bir forvet. Bu iki futbolcu ciddi güç katar.
Ama G.Saray'ın ben hâlâ hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. PSV, G.Saray'ı hızlı isimleriyle ile alt etti. Terim'in Rodrigues ya da Onyekuru gibi hızlı ama tekniği ve gol vuruşu daha iyi olan bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var.
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Berkan, Galatasaray için çok isabetli bir transfer. Gençleştirme politikasının son halkası olarak Gedson ve Halil de geçen sezon verdikleri güven ile Florya'ya dönerlerse G.Saray geleceği olan bir kadro kurmuş olur. Ama bu kadro şampiyonluk için yeterli olmaz.
Futbolda yaş ortalaması çok şey ama her şey değil. Son dönemde Galatasaray, obsesif olarak buna kafayı takmış durumda. Net bir golcüsü olmayan takımın yarışta işi zor.
Trabzon Cornelius'u, Beşiktaş Batshuayi'yi alırken Fenerbahçe kaliteli bir merkez santrfor peşinde koşarken, Falcao bir kenara, G.Saray'ın Diagne ya da Mohamed'siz bir ilk 11 düşünmemesi lazım.