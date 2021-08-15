Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

2021-2022 Süper Lig sezonu ilk hafta maçları tüm hızıyla sürüyor. Ligin yeni sezonunda ilk maçına çıkacak olan Galatasaray ile Giresunspor yeşil sahada bir araya gelmeye hazırlanıyor. Müsabakayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler ise Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.
Süper Lig 1. Hafta Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı detayları ve maça ilişkin bilgiler şöyle;
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." dedi.
Süper Lig'in ilk haftasında bugün Giresunspor'la karşılaşacak Galatasaray, Giresun'a ulaştı.
Ordu-Giresun Havalimanı'nda çok sayıda taraftarın karşıladığı Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otele giderek maç saatini beklemeye başladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah çok güzel bir maç olacak. Aynı zamanda Giresun'da akrabalarımızla birlikte olacağız." dedi.
Bir gazetecinin "Yeni sezondan neler bekliyorsunuz" sorusu üzerine Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." cevabını verdi.
Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da, Galatasaray maçının hazırlıkları tamamlandı.
Dün akşam Giresunspor tesislerinde sahaya inen Çotanaklar, basına kapalı çalıştı. Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Galatasaray karşılaşmasının taktiğinin son provasını yaptı. İdmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen Keleş, öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Bir buçuk saat süren idmanın ardından Giresunspor kampa girerek Galatasaray maçının başlama saatini beklemeye başladı.