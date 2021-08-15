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Giriş Tarihi: 16.8.2021 01:25 Son Güncelleme: 16.8.2021 01:25

Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Süper Lig’in 2021-2022 sezonunun 1. Hafta maçları kapsamında Galatasaray, Giresunspor’la karşı karşıya geliyor. Fatih Terim yönetiminde sezonun ilk maçına çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip rakipleri, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise “Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?” gibi sorulara cevap aramayı sürdürüyor. Merak edilen Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

2021-2022 Süper Lig sezonu ilk hafta maçları tüm hızıyla sürüyor. Ligin yeni sezonunda ilk maçına çıkacak olan Galatasaray ile Giresunspor yeşil sahada bir araya gelmeye hazırlanıyor. Müsabakayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler ise Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig 1. Hafta Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı detayları ve maça ilişkin bilgiler şöyle;

  • Giresunspor - Galatasaray maçında ilk düdük 16 Ağustos 2021 (Pazartesi) günü saat 21:45'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI BURAK ELMAS YENİ SEZON İÇİN UMUTLU:

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında bugün Giresunspor'la karşılaşacak Galatasaray, Giresun'a ulaştı.



Ordu-Giresun Havalimanı'nda çok sayıda taraftarın karşıladığı Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otele giderek maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah çok güzel bir maç olacak. Aynı zamanda Giresun'da akrabalarımızla birlikte olacağız." dedi.



Bir gazetecinin "Yeni sezondan neler bekliyorsunuz" sorusu üzerine Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." cevabını verdi.

GİRESUNSPOR, GALATASARAY MAÇINA HAZIR

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da, Galatasaray maçının hazırlıkları tamamlandı.

Dün akşam Giresunspor tesislerinde sahaya inen Çotanaklar, basına kapalı çalıştı. Yeşil-beyazlılar, Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Galatasaray karşılaşmasının taktiğinin son provasını yaptı. İdmanda oyuncularıyla yakından ilgilenen Keleş, öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Bir buçuk saat süren idmanın ardından Giresunspor kampa girerek Galatasaray maçının başlama saatini beklemeye başladı.

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Giresunspor Galatasaray maçı hangi kanalda? Süper Lig Giresunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
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