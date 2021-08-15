Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Alman efsane Gerd Müller 75 yaşında hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi: 15.8.2021 14:41 Son Güncelleme: 15.8.2021 14:52

Son dakika: Alman efsane Gerd Müller 75 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika: Alman efsane Gerd Müller 75 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika haberine göre; Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Son dakika haberine göre; Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nın efsane ismi Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Bayern Münih'in sitesinden yapılan açıklamada "Bugün Bayern dünyası duruyor. Pazar sabahı erken saatlerde 75 yaşında ölen Almanya'nın rekorlar şampiyonu Gerd Müller'in yasını tutuyor" ifadeleri kullanıldı.

Alman efsane Gerd Müller, 15 sezon boyunca formasını giydiği Bayern Münih'te 580 maçta 523 gol attı ve 104 asist kaydetti. Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan efsane isim, milli takım formasıyla ise 62 maçta 68 gol attı.

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Son dakika: Alman efsane Gerd Müller 75 yaşında hayatını kaybetti.
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