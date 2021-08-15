Son dakika: Beşiktaş’ta Michy Batshuayi transferinin maliyeti belli oldu! Godin olmadı bir başka dünya yıldızı...

Son dakika haberi... Beşiktaş, golcü transferini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin 27 yaşındaki oyuncusu Michy Batshuayi'yi kadrosuna katmak için çalışmalara hız verdi. Çaykur Rizespor'u 3 golle yendikleri maçın ardından teknik direktör Sergen Yalçın, "Bir aksilik olmazsa Batshuayi gelecek hafta burada olur" açıklamasını yapınca, taraftar da heyecanlandı.
Siyah-beyazlı yönetim ise transferi erken bitirmek için gece yarısı operasyonu yaptı. Rize maçı sonrası Belçikalı golcünün transferi için resmi evraklar hazırlandı ve vakit kaybetmeden kulübüne gönderildi.
Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuyu en geç hafta ortası İstanbul'a getirmek istiyor. Chelsea, Batshuayi'nin 30 Haziran 2022'de bitecek sözleşmesini uzatacak ardından Beşiktaş'a kiralık olarak gönderecek.
TRANSFERİN MELİYETİ BELLİ OLDU!
Kartal, bu transfer için kiralama ücreti ödemeyecek. Sözleşmede 6.5 milyon Euro satın alma opsiyonu var ama mecburi değil.
Siyah-beyazlılar yıldız golcüye 3 milyon Euro civarında bir rakam ödeyecek ve aynı zamanda sözleşmesinde başarı bonusları yer alacak.
BATSHUAYI'DEN GÖRÜNTÜLÜ MÜJDE
Batshuayi, Beşiktaş taraftarının kendisine 1.5 milyona yakın mesaj göndermesi karşısında şaşkınlık yaşamıştı. Siyah-beyazlıların Fransız kanat oyuncusu N'Koudou, Marsilya'dan eski takım arkadaşı olan Batshuayi'yi önceki gece görüntülü ararken bunu "Ajan N'Koudou" notuyla paylaştı.
STOPERDE HEDEF BOATENG!
Bundesliga ekibi Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki Gana asıllı Alman stoper Jerome Boateng için Beşiktaş devreye girdi.
Siyah-beyazlılarda iki sezon önce forma giyen Kevin-Prince Boateng'in üvey kardeşi olan Jerome için şartlar zorlanacak. Kevin'in de Beşiktaş ile ilgili oldukça olumlu görüşlerini kardeşine aktardığı bildirildi.
Hertha Berlin ve Hamburg sonrası, Manchester City ile üst düzey futbol kariyerine ilk adımı atan Boateng, 2011-2021 arasında tam 10 yıl boyunca formasını terlettiği Bayern Münih'te sayısız kupa ve başarı elde etti.
İMZAYI ATAN MERT YARIN ÜMRANİYE'DE
Beşiktaş'ın transferi için Başakşehir ile anlaşma sağladığı milli kaleci Mert Günok dün sağlık kontrolünden geçti. 3 yıllık sözleşmeye imza atan 32 yaşındaki tecrübeli eldiven, takım iki gün izin yaptığı için yarın Ümraniye'de olacak ve idmanlara başlayacak.
Mert, her sezon için 1 milyon Euro maaş alacak. Başakşehir'e 1 milyon Euro net bonservis ve yanı sıra kriterlere bağlı olarak 400 bin Euro'ya kadar bonus ödemesi yapılacak.
ADEM LJAJIC'E GÜLE GÜLE!
Beşiktaş özellikle geçen sezonki performansıyla çok tartışılan Adem Ljajic'i gözden çıkardı. Sergen Yalçın'ın "Orta saha alacağız" açıklamasıyla da gözler Boşnak yıldıza çevrildi.
Yıllık 3.2 milyon Euro maaş alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Bologna, "Maaşının 300 bin Euro'sunu karşılayalım" teklifini iletmiş ancak reddedilmişti. Eylül ayına kadar daha iyi bir teklif gelirse oyuncu satılacak aksi halde lisansı askıya alınacak.
BOĞAZ'IN KARTALI
Beşiktaş'a çifte kupa kazandırdıktan sonra yeni sözleşme imzalama süreci sancılı geçen teknik direktör Sergen Yalçın'a açılış maçında taraftarın büyük ilgisi vardı.
Genç hoca, karşılaşmadan önce ve sonra kendisine gösterilen sevgi dolu tezahüratları karşılıksız bırakmadı. Önce tribünlere el salladı ardından da elini kalbine götürdü. Beşiktaş resmi sitesi de bu kareleri "Boğaz'ın kartalı" mesajıyla paylaştı.