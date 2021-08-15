Son dakika: Beşiktaş’ta Michy Batshuayi transferinin maliyeti belli oldu! Godin olmadı bir başka dünya yıldızı...

Yıllık 3.2 milyon Euro maaş alan ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu için İtalyan ekibi Bologna, "Maaşının 300 bin Euro'sunu karşılayalım" teklifini iletmiş ancak reddedilmişti. Eylül ayına kadar daha iyi bir teklif gelirse oyuncu satılacak aksi halde lisansı askıya alınacak.