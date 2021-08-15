Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Vitor Pereira’nın yeni sistemine çok sert sözler! “Fenerbahçe toplama kampı…”
Giriş Tarihi: 15.8.2021 23:39 Son Güncelleme: 16.8.2021 00:01

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Vitor Pereira’nın yeni sistemine çok sert sözler! “Fenerbahçe toplama kampı…”

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Vitor Pereira’nın yeni sistemine çok sert sözler! “Fenerbahçe toplama kampı…”

Son dakika haberi… Geçtiğimiz sezon Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile bitirilen dönemin ardından uzun arayışlar sonucunda yeni sezona Vitor Pereira yönetiminde giren Fenerbahçe, yeni hocasıyla sezonun ilk maçına Adana Demirspor karşısında çıktı. Adana’da oynanan zorlu maçtan Mesut Özil’in tek golüyle galip ayrılan sarı-lacivertlilere usta yorumcu Erman Toroğlu’ndan çarpıcı eleştiriler geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de 2021-2022 sezonu tüm heyecanıyla başladı. Fenerbahçe, sezonun ilk maçında Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı, Mesut Özil'in tek golüyle kazanan sarı-lacivertliler, sezona 3 puanla giriş yaptı.

Sezon öncesinde uzun arayışlar sonucunda takımın başına getirilen Portekizli teknik adam Vitor Pereira, 'yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum' demişti.

Transfer dönemini oldukça sessiz geçiren Kanarya, Steven Caulker, Serdar Dursun ve Min Jae Kim dışında henüz yeni isimleri kadrosuna katmadı.

Vitor Pereira, takımın başına geçtikten sonra Türkiye'de alışık olunmayan bir sisteme geçti. 3'lü savunmayı tercih eden Portekizli teknik adam, tüm oyun planını 3-5-2 üzerine kurdu.

Hazırlık maçlarında da 3-5-2 sistemiyle oynayan Fenerbahçe, yaptığı tüm hazırlık maçlarında yenilgi yüzü görmedi.

Adana Demirspor karşısında da 3'lü savunmayla başlayan Vitor Pereira, Tisserand, Szalai ve Novak'ı en geriye yerleştirdi.

Maçın ilk 45 dakikası 0-0 sona ererken, A Spor'un usta yorumcusu Erman Toroğlu, Vitor Pereira ve sistemini çok sert eleştirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun devre arasındaki sözleri…

Fenerbahçe takımının Adana Demirspor karşısında iyi işler yapması gerekiyordu, daha iyi beklerdim. Fenerbahçe oyuncuları bireysel gol atacakmış gibi duruyor.

Takım olarak yardımlaşamıyor Fenerbahçe. Fenerbahçe toplama takım gibi oynuyor. Sisteme ihtiyaçları var. Bireysel oyunculara değil.

3'lü defans diye bir şey yok. Takımın bir ruhu, sistemi olur! Şimdi hoca gitse, 4'lü 5'li mi oynayacaksın?

"SAMATTA 6 MİLYONLUK ADAM DEĞİLMİŞ"

Samatta 6 milyon Euroluk adam değilmiş! Bu parayı veren adama 'pardon' demek lazım!

Emre Belözoğlu kalsa, Gustavo kalır mıydı? Kalmazdı! Şimdi banko oynuyor. Kulübün bir aklı, sistemi olması lazım. Sürekli bir şeylerin değişmesi doğru değil.

Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya sert eleştiri!

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Vitor Pereira’nın yeni sistemine çok sert sözler! “Fenerbahçe toplama kampı…”
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