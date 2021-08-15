Fenerbahçe aradığı golcüyü Fransa'da buldu. Yıldız ismin menajeriyle Paris'te masaya oturan Sarı-Lacivertli yönetim, oyuncunun ikna edilmesi halinde Lyon ile pazarlıklara start verecek. Fransız ekibinin istediği 2 Fenerbahçe isim için takas ihtimali de masaya yatırılacak. İşte son dakika haberinin detayları...
Uzun süredir güçlü ve bitirici bir forvet arayışı içinde olan Fenerbahçe, hedefini belirledi ve harekete geçti...
Bir süredir gündeminde olan Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için harekete geçen sarı-lacivertlilerde bir yetkili, golcü futbolcunun menajeriyle Paris'te masaya oturarak pazarlıkları başlattı.
Öncelikle 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeyi düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, anlaşmanın sağlanması halinde Lyon ile temas kuracak.
Üstelik transferde Fenerbahçe'nin avantajı oldukça fazla. Çünkü Fransız kulübü de Sarı-Lacivertlilerin iki oyuncusunu gözüne kestirmiş durumda.
LYON DA DİMİTRİS PELKAS VE OZAN'I İSTİYOR
Fransa'dan gelen haberlere göre; Lyon Kulübü, Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor.
Lyon Sportif Direktörü Juninho Pernambucano'nun önümüzdeki günlerde bir menajerle İstanbul'a gelerek, iki futbolcunun şartlarını soracağı kaydedildi.
Bu görüşmede, Moussa Dembele konusunun da masaya yatırılarak takas formülü dahil olmak üzere anlaşma zemini aranacağı ifade edildi.
BAKAMBU'DAN MESAJ VAR!
Bu arada Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan ve bir dönem Bursaspor'da da top koşturan forvet Cedric Bakambu'dan heyecan yaratan bir paylaşım geldi.
Sarı-lacivertliler, Güney Koreli stoper Min- Jae Kim'i kadrosuna kattığını duyurmuştu. Bakambu da Koreli savunmacının formalı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Tebrikler kardeşim" yazdı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, "Bakambu yeşil ışık yaktı. Sıra sende, bekliyoruz" yorumları yaptı.
KIM TAKIMLA TANIŞTI
Öte yandan Fenerbahçe'nin Çin'in Beijing Guoan takımından transfer ettiği yeni stoperi Min- Jae Kim dün Can Bartu Tesisleri'ne giderek teknik heyet ve futbolcularla tanıştı.
Samandıra'da çok sıcak bir ortamla karşılaşan Güney Koreli stoper, teknik direktör Vitor Pereira ile de bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalayan 24 yaşındaki oyuncu, 3 numaralı formayı giyecek.