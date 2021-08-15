Şu ana kadar 8 transfer yapan Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlk 11'inde 9 ismi belirleyen Fatih Terim'in aklı ise iki yıldız futbolcuda... İşte son dakika haberinin detayları...
Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk, Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Van Aanholt ve Berkan Kutlu'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın 8. takviyesi Victor Nelsson oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpte artık son hedef Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu bitirerek 10 transferle sezona girmek...
PSV ve St.Johnstone ile oynanan 4 maçta 4 farklı takım sahaya süren teknik direktör Fatih Terim, kafasındaki Galatasaray 11'inde 9 ismi belirledi. Muslera'nın önünde Sacha Boey-Nelsson-Marcao-Van Aanholt dörtlüsü görev yapacak.
Tek ön libero Taylan'ı orta sahada Berkan ve Cicaldau tamamlayacak. Hücum hattında Kerem Aktürkoğlu'nun yeri garanti. Tecrübeli çalıştırıcı, kalan 2 formayı Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'na ayırdı.
BENFİCA 12 MİLYON EURO İSTİYOR
Gedson ve Halil'in transferine göre planlanan bu kadro, sahada 3 Türk'ü zorunlu kılan TFF'ye uyuyor ve sarı-kırmızılı yönetimin gençleşme operasyonuyla da örtüşüyor.
Gedson'a 8 milyon Euro bonservis ödemeye hazır Galatasaray, 12 milyon Euro isteyen Benfica'yı indirime zorluyor. Halil'e 5 milyon Euro ayıran Aslan, Brentford'la görüşmelerini hızlandırdı.
HALİL DERVİŞOĞLU
Sparta Rotterdam altyapısından yetişen Halil Dervişoğlu buradan Brentford'a satıldı. İngiliz ekibi, önce Twente ardından da G.Saray'a kiralık olarak yolladı.
Kulübü ile 2024 sezonu sonuna kadar anlaşması olan oyuncu, geçen sezon sarıkırmızılı forma ile 12 maçta 3 gol atıp, 2 kez de asist yaptı.
GEDSON FERNANDES
Geçtiğimiz sezon Fatih Terim'in, Benfica'nın şu anda başkanlık koltuğuna oturan Rui Costa ile ikili ilişkileri sayesinde kiralanan Portekizli oyuncu 17 lig maçında oynarken 3 asistlik katkı yaptı.
Savunma ile hücum arasındaki bağı kurup özellikle son haftalarda takımın en kritik ismi olan 22 yaşındaki oyuncu Terim'in de sisteminin kilidi.
- Gedson ve Halil de alınırsa Galatasaray'da taşlar yerine oturur mu?
LEVENT TÜZEMEN - KANATLARA HIZLI BİR OYUNCU LAZIM
Gedson ve Halil'i G.Saray alırsa önemli bir hamle yapmış olur. Gedson; iki yönlü oynayan bir oyuncu. Çabuk, hızlı ve mücadeleci. Halil; zeki, vücudunu iyi kullanan, golü koklayan, modern bir forvet. Bu iki futbolcu ciddi güç katar. Ama G.Saray'ın ben hâlâ hızlı bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. PSV, G.Saray'ı hızlı isimleriyle ile alt etti. Terim'in Rodrigues ya da Onyekuru gibi hızlı ama tekniği ve gol vuruşu daha iyi olan bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var.
BÜLENT TİMURLENK - NET GOLCÜN YOKSA İŞİNİZ ÇOK ZOR
Berkan, Galatasaray için çok isabetli bir transfer. Gençleştirme politikasının son halkası olarak Gedson ve Halil de geçen sezon verdikleri güven ile Florya'ya dönerlerse G.Saray geleceği olan bir kadro kurmuş olur. Ama bu kadro şampiyonluk için yeterli olmaz. Futbolda yaş ortalaması çok şey ama her şey değil. Son dönemde G.Saray, obsesif olarak buna kafayı takmış durumda. Net bir golcüsü olmayan takımın yarışta işi zor. Trabzon Cornelius'u, Beşiktaş Batshuayi'yi alırken F.Bahçe kaliteli bir merkez santrfor peşinde koşarken, Falcao bir kenara, G.Saray'ın Diagne ya da Mohamed'siz bir ilk 11 düşünmemesi lazım.
10 NUMARA KORKU
Bu arada Galatasaray'da 6.5 milyon Euro'ya Rumen ekibi Craiova'dan transfer edilen Alexandru Cicaldau'nun 10 numaralı formayı giymesini bekleyenler yanıldı.
24 yaşındaki oyuncu, eski takımında 10 numaralı forma ile 4 sezon sahaya çıkarken, G.Saray'a geldiğinde ise formanın eski sahibi vatandaşı Hagi'nin altında ezilmemek için bu numarayı istemedi.
Ayrıca yönetim de geçmişte Sneijder sonrasında Belhanda'ya verilen 10 numara nedeniyle yaşananları unutmadı ve oyuncuya farklı bir numara verildi.