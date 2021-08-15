BÜLENT TİMURLENK - NET GOLCÜN YOKSA İŞİNİZ ÇOK ZOR



Berkan, Galatasaray için çok isabetli bir transfer. Gençleştirme politikasının son halkası olarak Gedson ve Halil de geçen sezon verdikleri güven ile Florya'ya dönerlerse G.Saray geleceği olan bir kadro kurmuş olur. Ama bu kadro şampiyonluk için yeterli olmaz. Futbolda yaş ortalaması çok şey ama her şey değil. Son dönemde G.Saray, obsesif olarak buna kafayı takmış durumda. Net bir golcüsü olmayan takımın yarışta işi zor. Trabzon Cornelius'u, Beşiktaş Batshuayi'yi alırken F.Bahçe kaliteli bir merkez santrfor peşinde koşarken, Falcao bir kenara, G.Saray'ın Diagne ya da Mohamed'siz bir ilk 11 düşünmemesi lazım.