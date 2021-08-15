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Giriş Tarihi: 15.8.2021 14:38 Son Güncelleme: 15.8.2021 15:16

Son dakika: Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika: Galatasaray’ın Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson da kafilede yer aldı.

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Giresunspor ile yapacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson da kafilede yer aldı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Victor Nelsson, lisans durumu kesinlik kazanmasa da teknik ekibimizin kararıyla takımla birlikte olması adına Giresunspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."

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