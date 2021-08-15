Son dakika: Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can ile yollar ayrıldı

ERZURUMSPOR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Erzurumspor yönetimi, geçen sezon önce Fatih Karagümrük'ü daha sonra da Kasımpaşa'yı çalıştıran teknik direktör Şenol Can'ın lisansının olmadığını belirterek, "Teknik heyette UEFA Pro lisansı bulunan başka bir teknik adam da bulunmadan takım sahaya çıktı. Futbol Disiplin Talimatı'nın 48. maddesine göre Kasımpaşa'nın 'sahtecilik ve yanıltma' suçunu işledi. Kasımpaşa küme düşürülerek yerine Erzurumspor'un lige devam etmesi gerekir" iddiasıyla başvuruda bulunmuştu.





EMİN ÖZKURT: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NE GİDEBİLİRİZ

Erzurumspor'un avukatı olan CAS Hakemi de olan spor hukukçusu Avukat Emin Özkurt, daha önce yaptığı açıklamada lehlerine bir kararın çıkmaması halinde konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyacaklarını açıklamıştı. Geçen sezon ligi 40 puanla 18. sırada bitiren Erzurumspor küme düşen dördüncü ekip olmuştu. Kasımpaşa ise 46 puanla 14. olarak ligi tamamlamıştı.

2 maçtan fazla pro lisanssız çıkamazTeknik direktörlüğe geçen sezon Fatih Karagümrük ile adım atan 38 yaşındaki Şenol Can, 15 Mart'ta kulüple yollarını ayırdı. Can, 24 Mart 2021'de Kasımpaşa'nın başına geçti. UEFA Pro Lisansı olmayan teknik direktörler takımlarıyla ancak 2 maç bir numaralı sorumlu olarak çıkabiliyor. Bu hak dolduktan sonra teknik heyette mutlaka bir pro lisanslı hocanın olması gerekiyor.