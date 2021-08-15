Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın istediği defansif orta saha ve stoper transferleri için belirlenen isimlerden Manolis Siopis için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmeler sürüyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusu ile anlaşan Bordo-Mavililer, Alanyaspor yönetimi ile pazarlık yapıyor. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen 27 yaşındaki Yunan futbolcu için 1.5 milyon Euro isteyen Akdeniz ekibine, 900 bin Euro teklif eden yönetime taraftarlardan ilginç bir istek geldi.
İKİ SEZONDUR GÜNDEMDE
Bordo-mavili futbolseverler iki sezondur Trabzonspor ile adı anılan Aytemiz Alanyaspor'un milli kanat oyuncusu Efecan Karaca'nın da alınmasını talep ediyor.
31 yaşındaki futbolcunun transferi için sosyal medyada birçok mesaj atan taraftarlar, yönetim kurulundan bu transfer için yeni bir hamle yapılmasını bekliyor.
AVCI İSTERSE CORNELIUS OYNAMAYA HAZIR
Bu arada Trabzonspor, yarın ligde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Çalışmaya sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür dışındaki tüm futbolcular katıldı.
Yeni transfer Cornelius takımla birlikte ilk antrenmanına çıkarken, sakatlığı geçen Dorukhan ve uzun bir sakatlıktan dönen Koita da çalışmada yer aldı. Cornelius ilk idmanda çalışkanlığı ve hırsıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarının zaman zaman durdurmakta güçlük çektiği Danimarkalı oyuncunun, teknik direktör Abdullah Avcı'nın onay vermesi durumunda forma giymeye hazır olduğu belirtildi.
PENALTI KAHRAMANI UĞURCAN ÇAKIR
Öte yandan Trabzonspor'un milli file bekçisi Uğurcan Çakır'ın, Molde ile oynanan UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçındaki performansına UEFA'dan da övgü geldi. Konferans Ligi'nin resmi twitter hesabı yaptığı paylaşımda "Uğurcan Çakır eşittir penaltı kurtarma kahramanı" ifadesini kullandı. Binlerce etkileşim alan bu görsel altında oyuncuyla ilgilenen Lille Kulübü'nün taraftarları da yorumlarda bulundu.
ROMA BİLETLERİ SATIŞA ÇIKARILDI
Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi playoff turu ilk maçında 19 Ağustos Perşembe günü Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Roma ile oynayacağı maçın biletlerinin Passolig'den satışı başladı. Stadın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa çıkan biletleri almak isteyen taraftarlara çift aşı zorunluluğu da getirildi. Ayrıca iki doz aşı olanlara da aradan 14 gün geçmesi gerektiği aktarıldı. Bilet fiyatları ise şöyle: Vip Platinum 1000 TL, Vip Gold 800 TL, Vip Silver 600 TL, Batı 500 TL, Doğu 350 TL, Fırtına 200 TL, Kale Arkası 150 TL, Misafir Takım 150 TL.