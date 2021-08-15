Süper Lig’de günün maçları

M.BAŞAKŞEHİR-A.ALANYA Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında bugün kemik kadrosunu büyük ölçüde değiştiren Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
F.T.ANTALYA-GÖZTEPE
Süper Lig'de günün bir diğer mücadelesinde İzmir temsilcisi Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak zorlu karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Mücadele beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.