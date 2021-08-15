Transferin gözdesi Katar’a gitti

Transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere ismi birçok Avrupa kulübüyle anılan Hatayspor'un golcüsü Aaron Boupendza, Katar Ligi ekiplerinden Al Arabi'ye transfer oldu. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da, dünkü Kasımpaşa maçında kadroya almadığı oyuncusu için "Boupendza büyük ölçüde satıldı. Kulüpler de kendisi de anlaştı. İsim vermeyim ama yurt dışından bir kulübe gidiyor. Hayırlısı olsun" diyerek transferi doğruladı. Boupendza'nın bonservisücreti açıklanmazken, yıldız oyuncunun yaklaşık10 milyon Euro'ya satıldığı ileri sürüldü.Oyuncunun ise yıllık 3 milyon Euro alacağıiddia edildi. 25 yaşındaki Gabonlu futbolcu, geçtiğimiz sezonu 22 golle kral olarak kapatmıştı.