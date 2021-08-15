Vitor Pereira'dan Adana Demirspor maçında futbolcularına övgü! "Takım ruhunu çok iyi yansıttık"

Ev sahibi takım için çok iyi bir atmosfer olduğunu ifade eden Pereira, şunları söyledi:

"Bizim de hafta içi bazı problemlerimiz oldu, maç sırasında da bazı problemler yaşadık ama ilk yarı kalitemizi ortaya koyduk. Ama bizde eksik olan bir şey vardı. İlk yarıda ritmi ve topu korumayı biraz daha iyi becermemiz gerekiyordu. Oyun çok fazla geçiş oyununa döndü öyle olunca da oyunu kontrol etmek bir zordu açıkçası."