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Giriş Tarihi: 15.8.2021

Yönetim olumsuz Terim olumlu

Yönetim olumsuz Terim olumlu

Hocası ile buzları eriten Feghouli’yi yönetim göndermek istiyor. Ancak Terim, satılana kadar oyuncusundan faydalanma niyetinde

Geçen sezon yüzde 15 indirime yanaşmadığı için Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimle FIFA'lık olan Sofiane Feghouli nisan ayında da Fatih Terim'le kavga etmişti. Geçen sezon 1-1 biten Trabzonspor maçının devre arasında kendisini oyundan alan hocasına tepki gösteren, su şişelerini duvara fırlatan Feghouli, son 6 haftada 1 dakika süre alamamıştı. Cezayirli yıldız ve Terim arasındaki buzlar İskoçya'da eridi.

GARANTİ ÜCRETİ 3 MİLYON 850 BİN EURO
St.Johnstone'a İskoçya'da attığı golle turun geçilmesinde pay sahibi olan Feghouli konusunda yönetimin aldığı kararda değişiklik yok. Bonuslarla 4 milyon Euro'yu aşan yıllık maliyetinden dolayı yıldız oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyor. Ancak Fatih Terim, bu süreçte 31 yaşındaki oyuncudan faydalanmaya devam edecek ve oyuncunun değeri düşmeyecek.

DİAGNE: BENİ SEVİN
PSV ve St. Johnstone maçlarında ağları havalandıran Mbaye Diagne, teknik heyet ve yönetimin kafasını karıştırırken dün de yaptığı paylaşım ile herkese mesaj verdi. Senegalli golcü, "Bana saygı gösterin, bana değer verin, beni sevin. Size her şeyimi vereceğim. Burnumu bile vermeye hazırım. Mesajım herkes için geçerlidir" ifadelerini kullandı.

NELSSON İÇİN KRİTİK SAATLER!
KOPENHAG'DAN 7 milyon Euro'ya alınan Victor Nelsson'da lisans problemi yaşanıyor. Nelsson'un takıma katılmasıyla birlikte yabancı sayısı 16'ya yükseldi. İki oyuncunun gönderilmesi gerekiyor. Omar'ın lisansı çıkartılmazken, gözler de Ozornwafor ve Sekidika'da. İki oyuncudan birinin hemen gönderilmesi için çalışılırken, biri ile yollar ayrılırsa Nelsson, Giresun maçında kadroya dahil edilecek.

SAĞ KANADA YENİ ADAY URUGUAYLI OCAMPO
TRANSFERDE genç oyuncular üzerine yoğunlaşan G.Saray için sürpriz bir iddia geldi. Uruguay basını, sarı-kırmızılıların Nacional takımında forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Brian Ocampo'yu transfer etmek istediğini öne sürdü. Haberde Cimbom'un, Uruguaylı genç futbolcu için kulübüne 8 milyon dolar teklif ettiği belirtildi.

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Yönetim olumsuz Terim olumlu
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