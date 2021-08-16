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Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:58

1.5 sene sonra bir ilk! Mesut Özil listeye Süper Lig'i de ekledi

1.5 sene sonra bir ilk! Mesut Özil listeye Süper Lig’i de ekledi

Uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, peş peşe yaşadığı sakatlıklarla beklenen patlamayı yapamamıştı. Bu sezon 67'den 10 numaralı formaya dönen ve kaptanlık pazubandını da takam Mesut, kariyerinin ilk Süper Lig golünü attı.

26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor taraftarının coşkusu ilk yarıda sahaya yansımadı. Nem oranının yüzde 71 olması güzel oyunu etkilemiş olabilir ama daha 9. dakikada Gustavo'nun direkten dönen şutu, F.Bahçeliler için "Şanssızlık peşimizde" repliğini beraberinde getirdi.

Ancak bu kez şanssızlık sadece sarı-lacivertlilerin değil rakibin de peşindeydi. Onlar da 33. dakikada Castro ile direkten döndü. İlk yarının son dakikasında Balotelli'nin şutunu Altay ustalıkla çıkarmasa senaryo çok farklı olabilirdi. İki Serdar değişikliği ile ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe, dakikalar 46'yı gösterirken kaptanıyla 'Mesut' oldu.

72'de Svensson'un şutunda devleşen Altay kalan dakikalarda da iş başındaydı… Ve sonrasında hep sahnedeydi. Mesut'un golü kadar onun kurtarışları da 3 puanda önemli rol oynadı.

7 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen F.Bahçe, yaptığı yıldız transferler ve taraftar gücüyle bu sezonun en zorlu deplasmanında istediğini aldı.

Adana Demirspor maçında ağları sarsan Mesut Özil, en son lig golünü Şubat 2020'de Newcastle United ağlarına bırakmıştı.

İŞTE MESUT ÖZİL'İN GOL ATTIĞI LİGLER...

PREMİER LİG: 33 GOL - 58 ASİST
LA LİGA: 19 GOL - 54 ASİST
BUNDESLİGA: 13 GOL - 37 ASİST
SÜPER LİG: 1 GOL - 1 ASİST

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1.5 sene sonra bir ilk! Mesut Özil listeye Süper Lig'i de ekledi
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