1.5 sene sonra bir ilk! Mesut Özil listeye Süper Lig’i de ekledi

Ancak bu kez şanssızlık sadece sarı-lacivertlilerin değil rakibin de peşindeydi. Onlar da 33. dakikada Castro ile direkten döndü. İlk yarının son dakikasında Balotelli'nin şutunu Altay ustalıkla çıkarmasa senaryo çok farklı olabilirdi. İki Serdar değişikliği ile ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe, dakikalar 46'yı gösterirken kaptanıyla 'Mesut' oldu.