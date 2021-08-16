1.5 sene sonra bir ilk! Mesut Özil listeye Süper Lig’i de ekledi

Ancak bu kez şanssızlık sadece sarı-lacivertlilerin değil rakibin de peşindeydi. Onlar da 33. dakikada Castro ile direkten döndü. İlk yarının son dakikasında Balotelli'nin şutunu Altay ustalıkla çıkarmasa senaryo çok farklı olabilirdi. İki Serdar değişikliği ile ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe, dakikalar 46'yı gösterirken kaptanıyla 'Mesut' oldu.
72'de Svensson'un şutunda devleşen Altay kalan dakikalarda da iş başındaydı… Ve sonrasında hep sahnedeydi. Mesut'un golü kadar onun kurtarışları da 3 puanda önemli rol oynadı.
7 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen F.Bahçe, yaptığı yıldız transferler ve taraftar gücüyle bu sezonun en zorlu deplasmanında istediğini aldı.
Adana Demirspor maçında ağları sarsan Mesut Özil, en son lig golünü Şubat 2020'de Newcastle United ağlarına bırakmıştı.
İŞTE MESUT ÖZİL'İN GOL ATTIĞI LİGLER...
PREMİER LİG: 33 GOL - 58 ASİST
LA LİGA: 19 GOL - 54 ASİST
BUNDESLİGA: 13 GOL - 37 ASİST
SÜPER LİG: 1 GOL - 1 ASİST