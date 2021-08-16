Alanya mutlu

Turuncu-yeşilliler, sezonun ilk maçında deplasmanda Başakşehir’i yeni transfer Borja’nın golüyle mağlup ederek 3 puanı kaptı
Süper Lig'in ilk hafta maçında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Medipol Başakşehir'i tek golle geçti. 12. dakikada Famara Diedhiou'nun kullandığı serbest vuruştasavunmadan seken topu yeni transfer MiguelBorja tamamladı, Lima'ya çarpan top ağlarla buluştu. İkinci yarıda oyunu rakip alana yığan ve çok net pozisyonlar bulan Başakşehir, kaleci Serkan Kırıntılı'yı geçemeyince sahadan eli boş ayrıldı. Başakşehir'in sağ beki Ömer Ali, maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden takip etti.
MAÇIN OLAYI
Ev sahibi Başakşehir, rakip ceza sahasında özellikle son 20 dakikada çok sayıda pozisyon buldu. Ancak Alanyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, 4 net pozisyonda geçit vermedi ve takımının kazandığı 3 puanda büyük pay sahibi oldu.