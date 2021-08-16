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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Antalyaspor kaçtı Göztepe yakaladı

Antalyaspor kaçtı Göztepe yakaladı

Akdeniz ekibi sahasındaki maçta Fredy’nin penaltıdan attığı golle öne geçti ancak uzatmada Göztepe, Arslanagic ile beraberliği kurtardı

Fraport TAV Antalyaspor ile Göztepe sezonun ilk maçında puanları paylaştı. Akdeniz ekibi 32'de Fredy'nin kullandığı penaltı ile öne geçti. İkinci yarıda çok sayıda pozisyona girip değerlendiremeyen Göztepe, 90+2'de kullanılan serbest vuruşta Dino Arslanagic ile fileleri sarsarak 1 puanı kurtardı. 90+3'te Naldo'nun ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini düşünen hakem Yasin Kol, penaltı çaldı. Ancak VAR'dan gelen uyarıyla kararını düzelten Kol, Göztepe lehine serbest vuruş verdi.

MAÇIN OLAYI
FİFA kokartlı Neslihan Muratdağı dün Antalyaspor-Göztepe maçında AVAR olarak görev yaptı. Süper Lig'de ilk kez bir kadın hakem VAR odasında oturdu.

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Antalyaspor kaçtı Göztepe yakaladı
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