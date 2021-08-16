Beşiktaş bana iyi gelecek

Chelsea’den kiralanan Batshuayi, Marsilya’dan eski takım arkadaşı N’Koudou ile yaptığı sohbette, “Seninle yeniden buluşmak güzel olacak. Beşiktaş’ın bana iyi geleceğine inanıyorum” dedi
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin işlemleri bugün tamamlanacak ve Belçikalı oyuncu çarşambagünü İstanbul'da olacak. Ancak Chelsea'nin son anda sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kaldırdığı ve futbolcuyu 3 milyon Euro'ya 1 yıllığına kiraladığı belirtildi. Batshuayi'ninGaziantep FK maçında kadrodaolması da bekleniyor.
'YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM'
27 yaşındaki yıldız da siyah- beyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Marsilya'dabirlikte forma giydiği N'Koudou ile Rize maçından sonra görüşen Batshuayi, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyledi. Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Sosyal medyadan hiç durmadan mesaj attılar. 1.5 milyon mesajı görmek beniçok şaşırttı. Seninle tekrar buluşmakgüzel olacak. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum, Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum" dedi.
5 GOLLE ŞOV YAPTI
Sezona 3-0'lık Crystal Palace galibiyetiyle başlayan Chelsea, dün ise hazırlık maçı yaptı. Teknik direktör Tuchel, ligde görev alamayan oyunculara 5. Ligekibi Weymouth karşısında şansverdi. Maviler rakibini 13-0'lıksonuçla ezerken, Michy Batshuayi karşılaşmanın yıldızı oldu ve tam 5 gol kaydetti.