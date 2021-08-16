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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Beşiktaş bana iyi gelecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş bana iyi gelecek

Chelsea’den kiralanan Batshuayi, Marsilya’dan eski takım arkadaşı N’Koudou ile yaptığı sohbette, “Seninle yeniden buluşmak güzel olacak. Beşiktaş’ın bana iyi geleceğine inanıyorum” dedi

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin işlemleri bugün tamamlanacak ve Belçikalı oyuncu çarşamba günü İstanbul'da olacak. Ancak Chelsea'nin son anda sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kaldırdığı ve futbolcuyu 3 milyon Euro'ya 1 yıllığına kiraladığı belirtildi. Batshuayi'nin Gaziantep FK maçında kadroda olması da bekleniyor.

'YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM'
27 yaşındaki yıldız da siyah- beyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Marsilya'da birlikte forma giydiği N'Koudou ile Rize maçından sonra görüşen Batshuayi, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyledi. Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Sosyal medyadan hiç durmadan mesaj attılar. 1.5 milyon mesajı görmek beni çok şaşırttı. Seninle tekrar buluşmak güzel olacak. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum, Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum" dedi.

5 GOLLE ŞOV YAPTI
Sezona 3-0'lık Crystal Palace galibiyetiyle başlayan Chelsea, dün ise hazırlık maçı yaptı. Teknik direktör Tuchel, ligde görev alamayan oyunculara 5. Lig ekibi Weymouth karşısında şans verdi. Maviler rakibini 13-0'lık sonuçla ezerken, Michy Batshuayi karşılaşmanın yıldızı oldu ve tam 5 gol kaydetti.

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