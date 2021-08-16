Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman, gelecek var mı ve fiyatı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 16.8.2021 08:35 Son Güncelleme: 16.8.2021 08:35

Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman, gelecek var mı ve fiyatı ne kadar olacak?

Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ne zaman, gelecek var mı, fiyatı ne kadar?

Fenerbahçe’nin Paribu ile el sıkışması ardından Fenerbahçe Token’ın satışa sunulması sonrası gözler bu kez Beşiktaş Token’a çevrildi. Beşiktaş Token’ın çıkacağı iddiaları birçok kişiyi heyecanlandırdı. Özellikle sosyal medyada konuyla ilgili binlerce kullanıcıdan yorumlar yapılırken, Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman gelecek, var mı ve fiyatı ne kadar gibi sorular merakla araştırılmaya başladı.

Fenerbahçe'nin Token çıkarması ve geçtiğimiz günlerde satışa sunulması sonrası bu kez gözler siyah beyazlı kulübe çevrildi. Beşiktaş'ın da Token çıkaracağı iddiaları güçlenirken, konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ne zaman gelecek, var mı ve fiyatı ne kadar gibi sorular ise cevabını aramaya başladı. Peki, Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? İşte tüm ayrıntılar…

Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ne zaman, gelecek var mı, fiyatı ne kadar?

Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Juventus, Barcelona, Manchester City'nin Token çıkarmasının ardından Türkiye kulüpleri de harekete geçmişti. Trabzonspor ve Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe'de Paribu ile anlaşarak Token çıkardı. Fenerbahçe Token'ın ön satışa sunulması ile birlikte dakikalar içerisinde tükenirken, Paribu'da da ağırlık yaşanmıştı.

GÖZLER BEŞİKTAŞ'A ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'nin ardından ise gözler bu kez Beşiktaş'a çevrildi.

Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ne zaman, gelecek var mı, fiyatı ne kadar?

Sosyal medyada konu ile ilgili binlerce kişiden yorumlar gelirken, Beşiktaş Token'ın kısa süre içerisinde satışa sunulacağı iddia edildi. Beşiktaş yönetiminin rakipleri gibi Token (coin) çıkartılması yönünde görüşmeler yaptığı iddia ediliyor.

Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ne zaman, gelecek var mı, fiyatı ne kadar?

BEŞİKTAŞ TOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş Token (coin) ile ilgili binlerce kişi araştırma yaparken siyah beyazlı kulüpten henüz remsi bir açıklama gelmiş değil.

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Beşiktaş Token çıkacak mı, çıktı mı? Beşiktaş Token ön satış ne zaman, gelecek var mı ve fiyatı ne kadar olacak?
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