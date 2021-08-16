Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haydi Fenerbahçe! Sarı lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi grupları öncesinde Play-Off turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile eşleşti. İki maç üzerinden oynanacak olan turu geçen takım, UEFA Avrupa Ligi gruplarına ismini yazdıracak. Sarı lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin Helsinki maçı hakkındaki araştırmalara şimdiden başladı. Bu doğrultuda, Fenerahçe Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. İşte, Fenerbahçe Helsinki maçı canlı yayın kanalı ve son gelişmeler
Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.
Mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Benoit Bastien'in yardımcılıklarını yine Fransa Futbol Federasyonu'nda Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Jérémie Pignard.
Fenerbahçe - Helsinki maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.
Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasında oynanacak olan mücadelenin canlı yayın kanalı henüz belli olmadı.
Maçın canlı yayın kanalı belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.