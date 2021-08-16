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Giriş Tarihi: 16.8.2021 16:50

Fransa'ya bir Türk daha! Burak Yılmaz, Yusuf, Cengiz'den sonra Doğan Alemdar...

Fransa’ya bir Türk daha! Burak Yılmaz, Yusuf, Cengiz’den sonra Doğan Alemdar...

Hem Kayserispor'un hem de ümit milli takımın önemli kalecilerinden Doğan Alemdar, Fransa'ya transfer oluyor. İHA'nın aktardığı habere göre Kayserispor, Doğan Alemdar'ın transferi için Rennes takımıyla anlaştı. Kayserispor, Doğan Alemdar için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli alacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, genç futbolcu Doğan Alemdar'ı Avrupa'ya gönderiyor. İHA'nın haberine göre Doğan Alemdar, Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer oldu. Doğan Alemdar'ın transfer olacağı Rennes, geçtiğimiz yaz kalecisi Eduard Mendy'yi Chelsea'ye göndermişti.

Süper Lig takımlarından Y. Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar için Fransa'nın Rennes takımı ile anlaşmaya vardı. Doğan Alemdar'ın Rennes'e transferi için görüşmeleri yürüten menajer Serdar Dağlı, sarı-kırmızılı kulübe müjdeli haberi verdi.

Kayserispor, kaleci Doğan Alemdar'ın transferi için yaklaşık 3,5 Milyon Avro'ya anlaşmaya vardı. Rennes takımının, Doğan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Doğan bugün noter kanalıyla resmi sözleşmeye imzayı atacak.

Fransa'ya gitmek için işlemlerine başlanılan Doğan, vize işleminin bitmesi neticesinde yeni takımına katılacak.

BURAK YILMAZ, CENGİZ, YUSUF VE ZEKİ'DEN SONRA...

Doğan Alemdar; Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Mustafa Kapı ve Zeki Çelik'ten sonra Ligue 1'de forma giyecek altıncı Türk olacak.

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Fransa'ya bir Türk daha! Burak Yılmaz, Yusuf, Cengiz'den sonra Doğan Alemdar...
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