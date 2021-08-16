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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Jerome Boateng yüksek uçtu

Jerome Boateng yüksek uçtu
Beşiktaş'ın stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı… Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro'luk talebi Kartal'ın bütçesini aştı. Menajerler de siyah-beyazlılara Benfica'nın 24 yaşındaki stoperi Ferro'yu önerdi. Teknik heyet ise ayağı iyi de olsa 1.91'lik oyuncunun ağır olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için henüz kesin karar verilmedi.
Kariyeri boyunca 76 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen Boateng, 1 kez Dünya Kupası'nı, 2 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

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Jerome Boateng yüksek uçtu
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