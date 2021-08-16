Kaptan dümende

7 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Kanarya, 26 yıl sonra döndüğü Süper Lig’de yıldız transferleriyle şov yapmak isteyen rakibini, dünyaca ünlü 10 numarasıyla yıktı
Sarı-lacivertlilerin milli file bekçisi Altay da kurtarışlarıyla başroldeydi 26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor taraftarının coşkusu ilk yarıda sahaya yansımadı. Nem oranınınyüzde 71 olması güzeloyunu etkilemiş olabilir ama daha 9. dakikada Gustavo'nun direkten dönen şutu, F.Bahçeliler için "Şanssızlıkpeşimizde" repliğini beraberinde getirdi. Ancak bu kez şanssızlık sadece sarı-lacivertlilerin değil rakibin de peşindeydi. Onlar da 33. dakikada Castro iledirekten döndü. İlk yarının son dakikasında Balotelli'nin şutunu Altay ustalıklaçıkarmasa senaryo çok farklıolabilirdi. İki Serdar değişikliği ile ikinci yarıya başlayan Fenerbahçe, dakikalar 46'yı gösterirken kaptanıyla 'Mesut' oldu. 72'de Svensson'un şutunda devleşen Altay kalan dakikalarda da iş başındaydı… Ve sonrasında hep sahnedeydi. Mesut'ungolü kadar onun kurtarışları da 3puanda önemli rol oynadı. 7 yıllık şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen F.Bahçe, yaptığı yıldız transferler ve taraftar gücüyle bu sezonun en zorlu deplasmanında istediğini aldı.
İRFAN CAN ASİSTLE BAŞLADI
Mesut gibi geçen sezon devre arasında F.Bahçe'ye katılan İrfan Can, 2 asist yapabilmişti. 26 yaşındaki oyuncu, dün ceza sahasında en fazla topla buluşan isimdi. Mesut'un golüne de asist yaptı. İŞTE RAKAMLARI: Topla buluşma: 57, Pas: % 82.5, Asist: 1, Rakip ceza sahasında topla buluşma: 6, Kazandığı ikili mücadele: 5, Sahipsiz top kazanma: 6.
SÜPER LİG'İ DELİSTEYE EKLEDİ
UZUN süre sahalardan uzak kaldıktan sonra geçen sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye gelen Mesut Özil, üst üste yaşadığı sakatlıklarla beklenen patlamayı yapamamıştı. Bu sezon 67'den 10 numaralıformaya dönen vekaptanlık pazubandınında sahibi olan Mesut, kariyerinin ilk Süper Lig golünü Adana Demirspor'a attı. En son lig golünü Şubat2020'de Newcastle ağlarına bırakmıştı.
4 GÜNDE 4 SAKAT
Fenerbahçe, Adana Demir deplasmanı öncesi Pelkas'ın omzunun çıkmasıyla şok yaşamıştı. Ardından adalesinde ağrı hisseden Valencia idmana çıkmadı. Yolculuk öncesi ise Mert Hakan'ın kasığından sakatlandığı ve bu yüzden kafilede olmadığı haberi geldi. Dün ise ikinci yarıda Samatta'nın yerine oyuna giren Serdar Dursun 70'de omzundan sakatlanıp çıktı.
KİM'İ BEKLİYORUM
F.BAHÇE'NIN Macar stoperi Szalai de gecenin iyileri arasıdaydı. Maçı ise şöyle yorumladı: "İyi bir başlangıç yaptık. Hedefimiz galibiyetti. Yeni sistem üzerine hazırlık kampında yoğunlaşmıştık. Tabii ki hem defansif hem de ofansif anlamda geliştirmemiz gereken yönler var. Defansif anlamdabiraz daha iyiyiz. Min-jae Kim'intakıma gelmesi de iyi oldu."
SAMATTA DEĞİL ATTAMAS!
PEREIRA, Tanzanyalı golcüsüne 45 dakika tahammül ederken 2. yarıya Serdar Dursun'la başladı. Samatta'nın özellikle 16. dakikada kaçırdığı gol, saç baş yoldurdu. Sarı-lacivertli taraftarın da sosyal medyadan tepkisi büyük oldu. Oyuncunun isminin tersten okunuşuna vurgu yapılırken, "Attamas. Gol atmasını beklemekhata olur" yorumu dikkat çekti.
DEMİR PENALTI BEKLEDİ
F.Bahçe karşısında Adana Demir iki pozisyonda penaltı bekledi. 57'de Akintola'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Castro, Osayi'nin müdahalesiyle yerde kaldı. 71'de ceza sahasında yaşanan karambolde Akintola, Nazım'a takıldı.