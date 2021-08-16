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Giriş Tarihi: 16.8.2021 18:06 Son Güncelleme: 16.8.2021 18:14

Son dakika... Kayserispor’da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

DHA
Son dakika... Kayserispor’da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de ayrılıklar peş peşe geliyor. Kasımpaşa'nın Şenol Can'ı göndermesinin ardından ligin ilk haftasında Altay'a 3-0 yenilen Kayserispor da Yalçın Koşukavak'ın görevine son verdi.

Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırdı.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay ile deplasmanda alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı.

Geçen sezonun 38'inci haftasında takımın başına geçen Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor, Yukatel Denizspor'u 6-3 yenerken, Helenex Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken, Feerbahçe'ye 2-1, yeni sezonda karşılaştığı Altay'a ise, 3-0 yenildi.

ÖNCE ŞENOL CAN SONRA KOŞUKAVAK!

Süper Lig'in ilk haftasında peş peşe teknik adam ayrılıkları yaşanıyor.

Kasımpaşa'nın Şenol Can'ın görevine son vermesinin ardından Kayserispor da Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdı. Koşukavak, görevine son verilen ikinci teknik adam oldu.

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Son dakika... Kayserispor’da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı
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