Son dakika... Kayserispor’da Yalçın Koşukavak ile yollar ayrıldı

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Altay ile deplasmanda alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından takımla anlaşarak yollarını ayırdı.
Geçen sezonun 38'inci haftasında takımın başına geçen Yalçın Koşukavak yönetimindeki Kayserispor, Yukatel Denizspor'u 6-3 yenerken, Helenex Malatyaspor ile 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 0-0, Başakşehir ile 0-0 berabere kalırken, Feerbahçe'ye 2-1, yeni sezonda karşılaştığı Altay'a ise, 3-0 yenildi.
ÖNCE ŞENOL CAN SONRA KOŞUKAVAK!
Süper Lig'in ilk haftasında peş peşe teknik adam ayrılıkları yaşanıyor.
Kasımpaşa'nın Şenol Can'ın görevine son vermesinin ardından Kayserispor da Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdı. Koşukavak, görevine son verilen ikinci teknik adam oldu.