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Giriş Tarihi: 16.8.2021 22:15 Son Güncelleme: 16.8.2021 22:15

Kayserispor'da Yalçın Koşukavak'ın yerine Hikmet Karaman geliyor

DHA
Kayserispor’da Yalçın Koşukavak’ın yerine Hikmet Karaman geliyor

Süper Lig'in ilk haftasında Altay'a 3-0 yenilen Kayserispor, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la yollarını ayırdı. Kayseri ekibinde Koşukavak'ın yerine ilk adayın Hikmet Karaman olduğu iddia ediliyor. Karaman ile Kayserispor'un anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Yukatel Kayserispor'da takımın başına Hikmet Karaman'ın gelmesi bekleniyor.

Süper Lig'in ilk haftasında Altay'a 3-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte yeni teknik direktör için çalışmalar devam ederken, gündeme Hikmet Karaman'ın ismi geldi.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, tecrübeli teknik adamla ilk görüşmeleri gerçekleştirirken, tarafların anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Anlaşmanın tamamlanması halinde Karaman'ın önümüzdeki günlerde Kayseri'ye gitmesi bekleniyor.

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Kayserispor'da Yalçın Koşukavak'ın yerine Hikmet Karaman geliyor
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