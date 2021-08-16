Malatya’da fırtına zamanı

Trabzonspor bugün Yeni Malatya deplasmanında 3 puanı alıp Süper Lig’e iyi başlamanın peşinde
Sezona Hamsik, Gervinho, Cornelius, Peres, Koita, İsmail ve Dorukhan gibi önemli isimleri kadrosuna katarak başlayacak olan Trabzonspor, ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 3 puandan başka bir şeydüşünmeyen bordo-mavililerdesakatlığı bulunanAbdülkadir Ömür, Koita veDorukhan Toköz maç kadrosunaalınmadı. Takımla birlikte sadece iki antrenmana çıkmasına rağmen fiziki eksiği olmayan santrfor Cornelius'un, Malatya deplasmanında oyuna sonradan gireceği bildirildi. Yeni transferlerden Bruno Peres,bu kez esas mevkii sağ beke geçecek. Solbekte ise İsmail Köybaşı görev yapacak.
ROTA YENİDEN N'KOULOU
STOPER takviyesi için gündemde olan Simon Deli'den menajerinin tavırları nedeniyle vazgeçen Trabzonspor yönetimi, bonservisi elinde olan Nicolas N'Koulou ile yeniden görüşmeye başladı. Son olarak Torino'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun ilkkurulan temasta olumlu bir yaklaşımsergilediği ancak sonrasında yedekkalmak istemediği için kararsızlıkyaşadığı gelen haberler arasında.
BİR SORU - BİR CEVAP İSKENDER GÜNEN
Bu sezon beklenti yüksek Trabzonspor lige Yeni Malatyaspor maçıylabaşlıyor. Çok önemli transferler yaptı. Yenisezondan ne bekliyorsunuz?
Trabzonspor, geçen yıla göre alternatifli ve de zenginbir kadro yapılanmasına sahip. Bu yüzden de beklentilerçok fazla. Lige iyi bir başlangıç yapmak,öz güveni artırma ve de taraftarlarına ümitlerverme açısından büyük önem taşır. Malatyaspormaçıyla girilecek süreçte, geçen yılın başlangıcını gözönüne getirdiğimizde bugünkü kadro çok daha farklısonuçları alabilecek yeterlilikte diye düşünüyorum.