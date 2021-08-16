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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Malatya’da fırtına zamanı

Malatya’da fırtına zamanı

Trabzonspor bugün Yeni Malatya deplasmanında 3 puanı alıp Süper Lig’e iyi başlamanın peşinde

Sezona Hamsik, Gervinho, Cornelius, Peres, Koita, İsmail ve Dorukhan gibi önemli isimleri kadrosuna katarak başlayacak olan Trabzonspor, ilk maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor. 3 puandan başka bir şey düşünmeyen bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür, Koita ve Dorukhan Toköz maç kadrosuna alınmadı. Takımla birlikte sadece iki antrenmana çıkmasına rağmen fiziki eksiği olmayan santrfor Cornelius'un, Malatya deplasmanında oyuna sonradan gireceği bildirildi. Yeni transferlerden Bruno Peres, bu kez esas mevkii sağ beke geçecek. Sol bekte ise İsmail Köybaşı görev yapacak.

ROTA YENİDEN N'KOULOU
STOPER takviyesi için gündemde olan Simon Deli'den menajerinin tavırları nedeniyle vazgeçen Trabzonspor yönetimi, bonservisi elinde olan Nicolas N'Koulou ile yeniden görüşmeye başladı. Son olarak Torino'da forma giyen 31 yaşındaki oyuncunun ilk kurulan temasta olumlu bir yaklaşım sergilediği ancak sonrasında yedek kalmak istemediği için kararsızlık yaşadığı gelen haberler arasında.

BİR SORU - BİR CEVAP
İSKENDER GÜNEN

Bu sezon beklenti yüksek
Trabzonspor lige Yeni Malatyaspor maçıyla başlıyor. Çok önemli transferler yaptı. Yeni sezondan ne bekliyorsunuz?
Trabzonspor, geçen yıla göre alternatifli ve de zengin bir kadro yapılanmasına sahip. Bu yüzden de beklentiler çok fazla. Lige iyi bir başlangıç yapmak, öz güveni artırma ve de taraftarlarına ümitler verme açısından büyük önem taşır. Malatyaspor maçıyla girilecek süreçte, geçen yılın başlangıcını göz önüne getirdiğimizde bugünkü kadro çok daha farklı sonuçları alabilecek yeterlilikte diye düşünüyorum.

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Malatya’da fırtına zamanı
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