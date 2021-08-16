Marcao kimdir? Galatasaraylı futbolcu Marcao Teixeira kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Galatasaraylı futbolcu Marcao Teixeira ile ilgili detaylar merak konusu olarak Marcao kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? soruları üzerinden araştırılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor.

MARCAO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Marcos do Nascimento Teixeira ya da lakabıyla Marcão (d. 5 Haziran 1996, Londrina) Stoper mevkisinde oynayan Brezilyalı futbolcu. Süper Lig Galatasaray'da forma giymektedir.

KULÜP KARİYERİ

İlk profesyonel sözleşmesini 12 Nisan 2014 tarihinde Brezilya Seri B ekiplerinden Avaí FC'yle yaptı. Resmi olarak ilk lig maçına 17 yaşında Chapecoense karşısında 1-4 kaybettikleri maçta çıktı. 5 Şubat 2015 tarihinde Seri A takımlarından Atlético Paranaense'ye transfer oldu. Bu kulüpte kaldığı süre boyunca sırasıyla, 2015 yılında Seri D takımlarından Guaratinguetá'ya, 2016 yılında ise Ferroviária'ya kiralık olarak gönderildi. 2017'nin Ocak ayında Atlético Goianiense'ye giden Marcao, aynı sezonun sonunda ise Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandı ve kariyerinde ilk kez yurt dışında bir kulüpte forma giydi. 2017-18 sezonunu Rio Ave'de geçiren Marcao, 20 lig, 3 Portekiz Kupası maçına çıktı ve sezonu 23 maçla tamamladı. Aynı sezon Rio Ave, ligi 5. sırada tamamlamayı başardı. 2018 yazında Atlético Paranaense'den ayrılan Marcao, bir kez daha Portekiz'in yolunu tuttu ve Primeira Liga takımlarından Chaves'e transfer oldu.

GALATASARAY

2018-19 ara transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Galatasaray'la ilk resmi maçına, 2018-19 sezonunun 18. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında çıktı. Maça ilk 11'de başlayan Marcao 90 dakika sahada kaldı. Takıma dahil olduktan sonra çıkılan 10 lig maçının tamamında 90 dakika forma giydi. Ligin 28. hafta mücadelesinde Fenerbahçe derbisinde kart cezası nedeniyle forma giyemedi. 14 Şubat 2019'da oynadığı Benfica maçıyla kariyerinin ilk UEFA Avrupa Ligi maçına çıkmış oldu. 15'i Süper Lig olmak üzere yılı 21 maç ile tamamladı. Sezon sonunda Galatasaray ile ilk Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğunu yaşadı.

2019-20 sezonuna ilk haftadaki Denizlispor maçı ile başladı. Maçın 34. ve 43. dakikalarında art arda sarı kart görerek oyundan atıldı. İkinci hafta mücadelesinde cezası nedeniyle forma şansı bulamadı. Daha sonraki 7 maçta 90 dakika forma giyerken 10. haftadaki Çaykur Rizespor maçını yine cezası nedeniyle kaçırdı. 18 Eylül 2019 tarihinde Club Brugge maçıyla ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı. 28'i lig olmak üzere toplam 39 maçla sezonu tamamladı. Ayrıca 7 Ağustos 2019'da oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 kazandığı Akhisar Belediyespor maçıyla kariyerinde ilk defa TFF Süper Kupa'yı kazandı.

16 Ağustos 2021 tarihinde Galatasaray, ligin ilk haftasında Giresunspor ile karşılaştı. Maçın 62. dakikasında Marcao rakip yarı sahasından, Galatasaray yarı sahasına koştu ve takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa daha sonra da iki kez yumruk attı. Kavgayı Galatasaraylı futbolcular ayırdı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR'dan gelen uyarıdan sonra pozisyonu izledi ve Marcao'ya kırmızı kart gösterdi.

BAŞARILARI

Galatasaray

Süper Lig: 2018-19

Türkiye Kupası: 2018-19

TFF Süper Kupa: 2019-20

KAYNAK: Vikipedia