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Giriş Tarihi: 16.8.2021 11:04

Mbappe tüm ipleri kopardı! Messi, Ramos, Neymar'ın katıldığı doğum günü partisine gitmedi...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Mbappe tüm ipleri kopardı! Messi, Ramos, Neymar’ın katıldığı doğum günü partisine gitmedi...

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Kylian Mbappe'nin Paris'teki günleri sayılı... Lionel Messi'nin gelmesinden rahatsız olan ve bununla ilgili iddiaları da yalanlamayan Mbappe, PSG'den ayrılmak istiyor. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek yıldız futbolcunun yeni adresinin Real Madrid olması bekleniyor.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Kylian Mbappe'nin Paris'teki günleri sayılı... Lionel Messi'nin gelmesinden rahatsız olan ve bununla ilgili iddiaları da yalanlamayan Mbappe, PSG'den ayrılmak istiyor. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek yıldız futbolcunun yeni adresinin Real Madrid olması bekleniyor.

NEYMAR, MESSİ VE RAMOS VAR MBAPPE YOK!

Yeni transferlerden Lionel Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Hakimi gibi isimlerin katıldığı doğum günü partisine katılmayan Mbappe'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

Sergio Rico, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi Danilo Pereira, Juan Bernat, Rafinha, Mauro Icardi, Marco Verratti, Messi, Sergio Ramos, Keylor Navas, Di Maria, Neymar ve Leandro Paredes partiye katılan isimler arasında yer aldı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre takım arkadaşlarının tamamı oradayken Mbappe'nin katılmaması dikkat çekti. Mbape, PSG Başkanı Al-Khelaifi ile göreşecek.

Mbappe'nin bu yaz takımdan ayrılmak için Al-Khelaifi ile görüşeceği de gelen bilgiler arasında.

Mbappe'nin Real Madrid'e transfer olmak istediği biliniyor. Mbappe eğer bu yaz takımdan ayrılamazsa gelecek sezon bedava Paris'e veda edecek.

HERKES REAL MADRİD DERKEN LİVERPOOL İDDİAI!

Mbappe'nin Real Madrid'e gideceği konuşulurken Liverpool'un da Mbappe'yi gelecek sezon kadrosuna katmak istedği ifade edildi.

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Mbappe tüm ipleri kopardı! Messi, Ramos, Neymar'ın katıldığı doğum günü partisine gitmedi...
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