Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman olacak? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları grupları ne zaman yapılacak?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geri sayım sürüyor. Play-Off mücadeleleri devam ederken temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi kura çekimi merak konusu oldu. Beşiktaş, ön eleme maçlarından gelecek olan takımlara bağlı olarak 3. ya da 4. torbadan gruplara katılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi 2021