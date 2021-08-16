Son dakika: Fatih Terim Marcao kararını açıkladı! "Gerekeni yapacağız..."

Marcao herkesten özür dileyecek, sonra bakarız. Biz bu tip hadiseleri çok gördük, hepsini de çözdük. Biz kimsenin bilmemesine rağmen Melo - Riera'yı da açıkladık. Onu da çözdük, bunu da çözeriz.

Kimse merak etmesin. Sinirle, hiddetle hareket etmeyiz. Sakin olması gereken biziz. Bizim görevimiz herkesi kazanmak, yanlışı ifade etmek.

Biz kararları, Galatasaray'ı mutlu etmek için alırız.