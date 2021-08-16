Caner Erkin'i kadroda düşünmeyen Vitor Pereira, Novak'ı da sol stoper olarak değerlendiriyor. Dün akşam 3-5-2'nin sol kanadında Ferdi Kadıoğlu forma giydi.
Ferdi, Akintola'ya karşı zorlandı. O bölgeye bir transfer düşünen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Brezilyalı sol beki takibe aldı.
SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNE BİR SENE VAR...
Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Brezilyalı sol bek Wendell ile ilgileniyor. GOAL'in haberine göre bu transferde Udinese ve Benfica da Fenerbahçe'nin rakipleri arasında.
Kariyerine Parana'da başlayan Wendell, uzun yıllardır Bayer Leverkusen'de forma giyiyor. Bundesliga'da 186 maça çıkan deneyimli oyuncu 7 gol attı ve 13 asist yaptı.
Şampiyonlar Ligi'nde de 20 maça çıkan Wendell, istikrarıyla dikkat çekiyor.
Wendell hem sol bek hem de sol önde forma giyebiliyor.
SÖRLOTH KADRODA YER ALMADI!
Fenerbahçe'nin bir numaralı forvet hedefi Alexander Sörloth, Mainz maçının kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sörloth'un transferini çok istiyor. Leipzig ile bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa Norveçli golcü bu sezon Fenerbahçe'de forma giyebilir.
SERDAR DURSUN'DAN KÖTÜ HABER!
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullandı.
Adana Demirspor müsabakasının 46. dakikasında Mbwana Samatta'nın yerine oyuna dahil olan ve sarı-lacivertli takımın attığı golde katkısı bulunan 29 yaşındaki futbolcu, sakatlanınca 70. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı.