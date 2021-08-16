Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Fenerbahçe aradığını Bundesliga'da buldu! Luiz Gustavo'dan sonra ikinci Brezilyalı...
Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:04 Son Güncelleme: 16.8.2021 14:10

SON DAKİKA: Fenerbahçe aradığını Bundesliga'da buldu! Luiz Gustavo'dan sonra ikinci Brezilyalı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
SON DAKİKA: Fenerbahçe aradığını Bundesliga’da buldu! Luiz Gustavo’dan sonra ikinci Brezilyalı...

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Fenerbahçe taraftarı forvet transferi beklerken yönetimden sürpriz bir hamle geldi. Caner Erkin'in yerine sol kanat arayan sarı lacivertliler aradığı ismi Almanya'da buldu. Kadrosunda bir Brezilyalı bulunan Fenerbahçe'ye ikinci sambacı gelebilir. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberleri! Vitor Pereira yönetiminde Süper Lig'in ilk maçında Adana Demirspor'u mağlup eden sarı lacivertliler morallendi. İrfan Can Kahveci, Szalai, Mesut Özil ve Altay'ın performansı alkış alırken Ferdi ve Samatta eleştirilerin hedefindeydi. Fenerbahçe, sol bekini Almanya'da buldu.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE ARADIĞI SOL BEKİ ALMANYA'DA BULDU!

Caner Erkin'i kadroda düşünmeyen Vitor Pereira, Novak'ı da sol stoper olarak değerlendiriyor. Dün akşam 3-5-2'nin sol kanadında Ferdi Kadıoğlu forma giydi.

Ferdi, Akintola'ya karşı zorlandı. O bölgeye bir transfer düşünen Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Brezilyalı sol beki takibe aldı.

SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNE BİR SENE VAR...

Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Brezilyalı sol bek Wendell ile ilgileniyor. GOAL'in haberine göre bu transferde Udinese ve Benfica da Fenerbahçe'nin rakipleri arasında.

Kariyerine Parana'da başlayan Wendell, uzun yıllardır Bayer Leverkusen'de forma giyiyor. Bundesliga'da 186 maça çıkan deneyimli oyuncu 7 gol attı ve 13 asist yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde de 20 maça çıkan Wendell, istikrarıyla dikkat çekiyor.

Wendell hem sol bek hem de sol önde forma giyebiliyor.

SÖRLOTH KADRODA YER ALMADI!

Fenerbahçe'nin bir numaralı forvet hedefi Alexander Sörloth, Mainz maçının kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sörloth'un transferini çok istiyor. Leipzig ile bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa Norveçli golcü bu sezon Fenerbahçe'de forma giyebilir.

SERDAR DURSUN'DAN KÖTÜ HABER!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullandı.

Adana Demirspor müsabakasının 46. dakikasında Mbwana Samatta'nın yerine oyuna dahil olan ve sarı-lacivertli takımın attığı golde katkısı bulunan 29 yaşındaki futbolcu, sakatlanınca 70. dakikada yerini Nazım Sangare'ye bırakmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Afganistan'dan son dakika haberleri: Taliban Başkanlık Sarayı'nda! BM toplanıyor
SON DAKİKA | Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
Son dakika haberler | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Pereira’nın yeni sistemine çok sert sözler! “Fenerbahçe toplama kampı…”
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Bilim Kurulu'ndan flaş tavsiye kararı
MasterChef’te kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? 15 Ağustos 2021 MasterChef’te 11. önlüğü kim aldı?
Son dakika: Galatasaray’a transferi son anda iptal olmuştu! Japhet Tanganga dünya yıldızlarını sahadan sildi...
Son dakika | Taliban Kabil'e girdi! Başkan Ghani ülkeyi terk etti: Polise vur emri verildi
Son dakika haberi: Yanlış anestezi ilacı yüzünü felç etti
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Fenerbahçe aradığını Bundesliga'da buldu! Luiz Gustavo'dan sonra ikinci Brezilyalı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA