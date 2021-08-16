Son dakika: Galatasaray zorlu Giresunspor deplasmanında sezonu açıyor!

Son dakika… Süper Lig'de 2020-21 sezonunu Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde tamamlayan Galatasaray, yeni sezonun ilk maçında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde St. Johnstone ile karşılaşan ve turu geçen sarı-kırmızılılar, Perşembe günü play-off turu için Randers ile karşılaşacak.

2021-22 sezonunun ilk maçını deplasmanda oynayan Galatasaray, galibiyetle başlamak istiyor. Çotanak Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Galatasaray'ın Avrupa maçlarında lisans sorunu yüzünden sahaya süremediği Alexandru Cicaldau'nun Giresunspor maçında ilk 11 başlaması bekleniyor.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'da yeni transfer Viktor Nelsson, lisans durumu kesinlik kazanmamasına rağmen takımla birlikte olması için teknik heyet tarafından karşılaşmanın kadrosuna alındı.

Müsabaka için bugün Giresun'a hareket edecek sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

13. RANDEVU

Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım ligde son olarak 1976-1977 sezonunda 13 Mart 1977 tarihinde karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti. Galatasaray'ın 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi.

Giresunspor ile Galatasaray son olarak ise 2 Şubat 2006 yılında oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde rakip oldu. Aslan sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.