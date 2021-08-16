Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray’da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında şok eden tartışma! Yumruklar havada uçuştu…
Giriş Tarihi: 16.8.2021 23:15 Son Güncelleme: 16.8.2021 23:23

Son dakika: Galatasaray’da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında şok eden tartışma! Yumruklar havada uçuştu…

Son dakika: Galatasaray’da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında şok eden tartışma! Yumruklar havada uçuştu…

Son dakika haberi… Süper Lig’de yeni sezonun ilk haftasında Galatasaray, Giresunspor ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında 2-0 üstünlükle soyunma odasına giren sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya da aynı 11’le çıktı. Maçın 60’ıncı dakikasında ise Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında şok eden bir tartışma yaşandı. Marcao’nun kırmızı kartla oyundan atıldığı olayda, yumrukların havada uçuştuğu görüldü. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu. Maçın ilk yarısında karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf Giresunspor olsa da ilk yarının son dakikalarına doğru sarı-kırmızılılar oyun kontrolünü eline aldı ve skoru buldu.

Diagne ve Cicaldau'nun attığı gollerle maçın ilk yarısını 2-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıya da aynı 11'le başladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında da tehlikeli pozisyonlar bulan sarı-kırmızılılar, 62'inci dakikada yaşanan olaylarla izleyenlere hayret ettiren görüntüler yaşattı.

Maçın 62'inci dakikası oynanırken kendi yarı sahasından rakip yarı alana kadar koşarak gelen Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'nun üzerine yürüdüğü görüldü.

Bu anlar VAR kameralarına yansırken, Marcao'nun genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa attığı daha sonra ise üst üste 2 yumruk salladığı fark edildi.

Kendi takım arkadaşına fiziksel müdahalede bulunan Brezilyalı savunmacı Marcao, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

O sırada Fatih Terim'in de saha kenarında oldukça sinirlendiği ve hakemlerle tartışma yaşadığı ekranlara yansıdı.

Marcao'nun ardından Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim tarafından oyundan alındı. Genç oyuncu, soyunma odasına gitmeden önce Fatih Terim'le bir süre konuştu. Terim'in, Kerem'e destek olduğu görüldü.

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Son dakika: Galatasaray’da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında şok eden tartışma! Yumruklar havada uçuştu…
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