Son dakika: Galatasaray’da Marcao’nun ilk vukuatı değil! Akıllara o maç geldi! Halil Dervişoğlu...

Son dakika... Galatasaray, Süper Lig'e Giresunspor galibiyetiyle başladı. Sarı-kırmızılı takım, Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle deplasmanda 2-0'lık skorla 3 puanı aldı. Ancak müsabakaya damga vuran olay Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması oldu. Herkesi şoke eden bu olayın ardından akıllara Marcao ile Halil Dervişoğlu arasında geçen sezon yaşanan kavga geldi. İşte detaylar...
Galatasaray ile Giresunspor'un karşı karşıya geldiği maçın 63. dakikasında Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında flaş bir pozisyon yaşandı. Brezilyalı savunmacı, genç futbolcunun yanına kadar koşup önce kafa ardından ise yumruk attı.
O anlarda herkes şoke olurken, hakem Erkan Özdamar pozisyonu VAR'dan izledi ve Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Sarı-kırmızılı futbolcuların araya girmesiyle olay sakinleştirilken, Terim de Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan aldı.
Marcao ile Kerem arasındaki olay, geçen sezon yaşanan başka bir kavgayı akıllara getirdi. Galatasaray, geçen sezonun henüz başında lige verilen milli arada Ümit Milli Takım ile hazırlık maçı oynamıştı.
Karşılaşma 70. dakikada bitirilmiş ancak nedeni ise açıklanmamıştı. Daha sonra ise maçta yaşanan bir kavga nedeniyle mücadelenin erken bitirildiği iddia edilmişti.
Galatasaray'da Marcao Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı! İşte, Marcao Kerem kavgası ve büyük tepki çeken o görüntüler | Video
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'nun, Ümit Milli Takım'ın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve sahada bir anda sinirlerin gerildiği, bu sebeple de mücadelenin 70. dakikada sona erdirildiği ortaya çıkmıştı.
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler! "Daha önce Marcao'yu korursan..."
Olayın basına yansımasının ardından Galatasaray cephesinin yanı sıra hem Halil Dervişoğlu hem de Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas müsabakada itiş kakış olduğunu, her maçta yaşanacak tartışmaların yaşandığını ancak tokat olayının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.