Son dakika: Galatasaray’da Marcao’nun ilk vukuatı değil! Akıllara o maç geldi! Halil Dervişoğlu...

Son dakika... Galatasaray, Süper Lig'e Giresunspor galibiyetiyle başladı. Sarı-kırmızılı takım, Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle deplasmanda 2-0'lık skorla 3 puanı aldı. Ancak müsabakaya damga vuran olay Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması oldu. Herkesi şoke eden bu olayın ardından akıllara Marcao ile Halil Dervişoğlu arasında geçen sezon yaşanan kavga geldi. İşte detaylar...