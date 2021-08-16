Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'da Marcao'nun ilk vukuatı değil! Akıllara o maç geldi! Halil Dervişoğlu...
Giriş Tarihi: 17.8.2021 00:57

Son dakika: Galatasaray'da Marcao'nun ilk vukuatı değil! Akıllara o maç geldi! Halil Dervişoğlu...

Son dakika: Galatasaray’da Marcao’nun ilk vukuatı değil! Akıllara o maç geldi! Halil Dervişoğlu...

Son dakika... Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takımın Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle 2-0 kazandığı müsabakada flaş bir pozisyon yaşandı. Cimbom'un Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na yumruk attı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Marcao'nun bu davranışı akıllara bir başka maçı getirdi. Deneyimli stoper, geçen sezon Galatasaray ile Ümit Milli Takım arasında oynanan hazırlık maçında da Halil Dervişoğlu'na tokat atmıştı.

Son dakika... Galatasaray, Süper Lig'e Giresunspor galibiyetiyle başladı. Sarı-kırmızılı takım, Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle deplasmanda 2-0'lık skorla 3 puanı aldı. Ancak müsabakaya damga vuran olay Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atması oldu. Herkesi şoke eden bu olayın ardından akıllara Marcao ile Halil Dervişoğlu arasında geçen sezon yaşanan kavga geldi. İşte detaylar...

Galatasaray ile Giresunspor'un karşı karşıya geldiği maçın 63. dakikasında Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında flaş bir pozisyon yaşandı. Brezilyalı savunmacı, genç futbolcunun yanına kadar koşup önce kafa ardından ise yumruk attı.

O anlarda herkes şoke olurken, hakem Erkan Özdamar pozisyonu VAR'dan izledi ve Marcao'yu kırmızı kartla oyundan attı. Sarı-kırmızılı futbolcuların araya girmesiyle olay sakinleştirilken, Terim de Kerem Aktürkoğlu'nu oyundan aldı.

Marcao ile Kerem arasındaki olay, geçen sezon yaşanan başka bir kavgayı akıllara getirdi. Galatasaray, geçen sezonun henüz başında lige verilen milli arada Ümit Milli Takım ile hazırlık maçı oynamıştı.

Karşılaşma 70. dakikada bitirilmiş ancak nedeni ise açıklanmamıştı. Daha sonra ise maçta yaşanan bir kavga nedeniyle mücadelenin erken bitirildiği iddia edilmişti.

Galatasaray'da Marcao Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı! İşte, Marcao Kerem kavgası ve büyük tepki çeken o görüntüler | Video

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao'nun, Ümit Milli Takım'ın genç oyuncusu Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve sahada bir anda sinirlerin gerildiği, bu sebeple de mücadelenin 70. dakikada sona erdirildiği ortaya çıkmıştı.

Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e sert sözler! "Daha önce Marcao'yu korursan..."

Olayın basına yansımasının ardından Galatasaray cephesinin yanı sıra hem Halil Dervişoğlu hem de Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas müsabakada itiş kakış olduğunu, her maçta yaşanacak tartışmaların yaşandığını ancak tokat olayının gerçeği yansıtmadığını ifade etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
Son dakika: Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında skandal anlar! Takım arkadaşına saldırdı...
Son dakika: Giresun'da olaylı maçı Galatasaray kazandı ! 2 penaltı 2 kırmızı, 2 gol...
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
SON DAKİKA | Cimilli İbo'dan kahreden haber! Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer) hayatını kaybetti!
ABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması! En uzun savaşı sonlandırıyoruz
Son dakika: 16 Ağustos koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayısında son durum...
Deniz Akkaya Alişan'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi! Şarkıcı Alişan kardeşinin ölümünün ardından ilk kez sahneye çıkmıştı...
Son dakika haberler | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Afganistan'dan son dakika haberleri: Taliban Başkanlık Sarayı'nda! BM toplanıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray'da Marcao'nun ilk vukuatı değil! Akıllara o maç geldi! Halil Dervişoğlu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA