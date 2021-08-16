Son dakika: Los Galacticos projesi devam ediyor! Messi’den sonra bir sırada Paul Pogba var

Bu yaz Donnarumma, Ramos, Hakimi, Wijnaldum ve Lionel Messi gibi yıldızları kadrosuna katan PSG'nin Los Galacticos projesi büyüleyici bir hal almaya başladı.

SIRADAKİ YILDIZ TRANSFER: PAUL POGBA

Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara da sahip olan Paris transferde durmak bilmiyor. PSG'nin transferdeki yeni hedefi Paul Pogba.