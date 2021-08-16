Son dakika: Los Galacticos projesi devam ediyor! Messi’den sonra bir sırada Paul Pogba var

Bu yaz Donnarumma, Ramos, Hakimi, Wijnaldum ve Lionel Messi gibi yıldızları kadrosuna katan PSG'nin Los Galacticos projesi büyüleyici bir hal almaya başladı.
SIRADAKİ YILDIZ TRANSFER: PAUL POGBA
Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara da sahip olan Paris transferde durmak bilmiyor. PSG'nin transferdeki yeni hedefi Paul Pogba.
Birçok iddiaya göre PSG, Messi transferinden önce Paul Pogba'yı kadrosuna katmak istiyordu. Fakat Messi'nin Barcelona'dan ayrılması ve daha sonra PSG'ye transfer olması işleri değiştirdi.
POGBA PSG'YE SICAK BAKIYOR
Fakat yine de Paul Pogba'yı kadrosuna katmak isteyen PSG'nin bu transfer için iştahı devam ediyor. Sezona 4 asistle başlayan Fransız yıldız Paul Pogba da bu transfere sıcak bakıyor.
PAUL POGBA İÇİN DUDAK UÇUKLATAN HAFTALIK ÜCRET
Independent'in haberine göre PSG, Paul Pogba'nın sözleşmesi bittiğinde yıldız futbolcuya haftalık 600.000 Euro'luk bir teklif yapacak.
REAL MADRİD VE BARCELONA POGBA'YI İSTİYOR
İddialara göre bu sezon sonunda Pogba'nın takımdan ayrılacağı ve Real Madrid veya Barcelona'ya gitmek istediği ifade ediliyordu. Fakat bu iki takımın da mali problemler yaşadığı ortaya çıktıktan sonra Pogba'nın sözleşmesinin sona ermesini bekliyorlar.
PSG, HAKİMİ HARİÇ DİĞER YILDIZLARI BONSERVİS ÜCRETİ ÖDEMEDEN TRANSFER ETTİ
Fakat PSG'nin Los Galacticos projesi ve Messi transferi sonrası Paul Pogba'nın fikri değişebilir. Çünkü PSG, Messi, Donnarumma, Ramos ve Wijnaldum gibi transferlere bonservis ücreti ödemedi. Bu yüzden Pogba'nın sözleşmesinin sona ermesinden PSG oyuncu için hemen harekete geçecektir. PSG sadece Achraf Hakim için bonservis ücreti ödedi.