Son dakika: Önce ağabey Boateng şimdi kardeş Boateng! Beşiktaş transferde tam gaz...

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TAN JEROME BOATENG SÜRPRİZİ! MAAŞI...
Welinton & Vida tandemine bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş, Bayern Münih'in Alman stoperi Jerome Boateng ile görüştü. Boateng, Alman deviyle sözleşme yenilememişti.
Beşiktaş'ın stoper transferinde liste başına aldığı Jerome Boateng'in yıllık ücreti el yaktı… Bayern Münih'in sözleşmesini yenilemediği 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 4 milyon Euro'luk talebi Kartal'ın bütçesini aştı.
Menajerler de siyah-beyazlılara Benfica'nın 24 yaşındaki stoperi Ferro'yu önerdi. Teknik heyet ise ayağı iyi de olsa 1.91'lik oyuncunun ağır olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için henüz kesin karar verilmedi.
Kariyeri boyunca 76 kez Almanya Milli Takımı formasını giyen Boateng, 1 kez Dünya Kupası'nı, 2 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı.
BATSHUAYİ'DEN MESAJ VAR: BEŞİKTAŞ BANA İYİ GELECEK!
Chelsea'den kiralanan Batshuayi, Marsilya'dan eski takım arkadaşı N'Koudou ile yaptığı sohbette, "Seninle yeniden buluşmak güzel olacak. Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum" dedi.
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Michy Batshuayi'nin işlemleri bugün tamamlanacak ve Belçikalı oyuncu çarşamba günü İstanbul'da olacak. Ancak Chelsea'nin son anda sözleşmedeki satın alma opsiyonunu kaldırdığı ve futbolcuyu 3 milyon Euro'ya 1 yıllığına kiraladığı belirtildi. Batshuayi'nin Gaziantep FK maçında kadroda olması da bekleniyor.
'YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM'
27 yaşındaki yıldız da siyah- beyazlı formayı giymek için sabırsızlanıyor. Marsilya'da birlikte forma giydiği N'Koudou ile Rize maçından sonra görüşen Batshuayi, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiye şaşırdığını söyledi.
Batshuayi, "Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Sosyal medyadan hiç durmadan mesaj attılar. 1.5 milyon mesajı görmek beni çok şaşırttı. Seninle tekrar buluşmak güzel olacak. Performansımı yükseltip yeniden doğmak istiyorum, Beşiktaş'ın bana iyi geleceğine inanıyorum" dedi.
5 GOLLE ŞOV YAPTI
Sezona 3-0'lık Crystal Palace galibiyetiyle başlayan Chelsea, dün ise hazırlık maçı yaptı. Teknik direktör Tuchel, ligde görev alamayan oyunculara 5. Lig ekibi Weymouth karşısında şans verdi. Maviler rakibini 13-0'lık sonuçla ezerken, Michy Batshuayi karşılaşmanın yıldızı oldu ve tam 5 gol kaydetti.
TEİXEİRA SAHNE ALIYOR!
Beşiktaş'ın transfer bombalarından Alex Teixeira, bugün takımla birlikte ilk antrenmanına çıkacak.
Karantina süresini dolduran Brezilyalı futbolcunun, hafta sonu deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta kadroda olacak.