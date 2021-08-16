Son dakika: Önce ağabey Boateng şimdi kardeş Boateng! Beşiktaş transferde tam gaz...

Menajerler de siyah-beyazlılara Benfica'nın 24 yaşındaki stoperi Ferro'yu önerdi. Teknik heyet ise ayağı iyi de olsa 1.91'lik oyuncunun ağır olması nedeniyle bu transfere soğuk bakıyor. Ancak Ferro için henüz kesin karar verilmedi.