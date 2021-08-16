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Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:29 Son Güncelleme: 16.8.2021 14:29

Son dakika: Ozan Tufan'a Premier Lig'ten teklif! Eski Galatasaraylı Etebo ile birlikte...

Son dakika: Ozan Tufan’a Premier Lig’ten teklif! Eski Galatasaraylı Etebo ile birlikte...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vitor Pereira'nın bu sezon ilk 11'de forma şansı vermediği Ozan Tufan, Premier Lig yolcusu! Milli futbolcuyu Watford kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Daha önce Rusya'dan ve Almanya'dan teklifler alan Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig'te oynamak istediği biliniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika... Fenerbahçe'nin önemli oyuncuları arasında yer alan Ozan Tufan için resmi teklif geldi! İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford, Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Fenerbahçe ile Watford opsiyon konusundaki detayları görüşüyor.

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Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Ozan Tufan'ı bu sezon ilk 11'de düşünmüyor. Miha Zajc'a formasını kaptıran Ozan da Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

HOLLANDA VE NORVEÇ MAÇLARININ YILDIZIYDI!

Ozan Tufan, milli takımla birlikte hem Hollanda hem de Norveç maçlarında muhteşem bir performans ortaya koymuştu.

Norveç maçında jeneriklik bir gol atan Ozan Tufan'ın bonservis bedelinin ne kadar olacağı henüz belli değil.

Premier Lig ekiplerinden Watford, Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor. Ozan Tufan, Watford'a giderse orta sahada eski Trabzonsporlu Kucka ve eski Galatasaraylı Etebo ile forma giyecek.

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Son dakika: Ozan Tufan'a Premier Lig'ten teklif! Eski Galatasaraylı Etebo ile birlikte...
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