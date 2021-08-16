Son dakika: Ozan Tufan’a Premier Lig’ten teklif! Eski Galatasaraylı Etebo ile birlikte...

DÜN AKŞAM 76. DAKİKADA OYUNA GİRMİŞTİ...
Portekizli teknik adam Vitor Pereira, Ozan Tufan'ı bu sezon ilk 11'de düşünmüyor. Miha Zajc'a formasını kaptıran Ozan da Premier Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.
HOLLANDA VE NORVEÇ MAÇLARININ YILDIZIYDI!
Ozan Tufan, milli takımla birlikte hem Hollanda hem de Norveç maçlarında muhteşem bir performans ortaya koymuştu.
Norveç maçında jeneriklik bir gol atan Ozan Tufan'ın bonservis bedelinin ne kadar olacağı henüz belli değil.
Premier Lig ekiplerinden Watford, Ozan Tufan'ı kiralamak istiyor. Ozan Tufan, Watford'a giderse orta sahada eski Trabzonsporlu Kucka ve eski Galatasaraylı Etebo ile forma giyecek.