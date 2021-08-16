Son dakika: Samatta dün akşama damga vurdu! Oyundan çıkar çıkmaz Altay Bayındır...

SON DAKİKA: FENERBAHÇE TARAFTARINDAN SAMATTA İSYANI!
Maça ilk 11'de başlayan Tanzanyalı forvet Samatta yine Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti!
Karşılaşmanın ilk yarısında Osayi Samuel'in içeri çevirdiği topta karambolde topla buluşan Samatta, çok bekleyince topu rakibine kaptırdı.
Yine ilk yarıda bir pozisyonda ayakta duramayan ve topsuz alanda yere düşen Samatta'nın o hali sosyal medyada gündem oldu.
PEREİRA'NIN SAMATTA TERCİHİ ŞAŞIRTTI!
Sistem değişikliği ve sakatlıklar nedeniyle herkesin aklı Pereira'nın kuracağı ilk 11'deydi. En uçta Serder Dursun beklenirken Portekizli çalıştırıcı tercihini Samatta'dan yan kullandı.
Ayrıca geçen sezonu Genoa'da kiralık olarka geçiren Miha Zajc orta sahanın ortasında görev aldı.
SAMATTA ÇIKTI FENERBAHÇE GOLÜ BULDU...
Maça ilk 11'de başlayan devre arasında oyundan alınan Samatta'nın ardından Fenerbahçe ilk pozisyonda golü buldu. Bu da sosyal medyada gündem olan konulardan biri olarak dikakt çekti.
BALOTELLİ ALTAY'A TAKILDI!
Herkesin gözü Süper Lig'in yeni yıldızı Mario Balotelli'deydi. İtalyan futbolcu ilk 11'de 2 kez gole yaklaştı ancak şutları isabetli olsa da karşısına Altay Bayındır dikildi ve golleri önledi.
31 yaşındaki forvet, biri ceza sahası dışından biri de ceza sahası içinden iki şut ile maçı 62. dakikada noktalarken 1 kez faul yaptı, 1 kez de faul yapılan taraf oldu.