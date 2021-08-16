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Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:44

Son dakika: Samatta dün akşama damga vurdu! Oyundan çıkar çıkmaz Altay Bayındır...

Son dakika: Samatta dün akşama damga vurdu! Oyundan çıkar çıkmaz Altay Bayındır...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dün akşam Adana'dan galibiyetle dönen Fenerbahçe'de kazanılan maç sonrası Samatta yine saç baş yoldurttu. Geçen sezon Trabzonspor deplasmanında ağır olduğu için çok net pozisyonu kaçıran, Galatasaray derbisinde müsait pozisyonları harcayan Samatta, dün yine eleştirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fenerbahçe'den son dakika haberleri... Mario Balotelli ve Belhanda transferleriyle dikkat çeken Adana Demirspor, sezonun ilk maçında Fenerbahçe'yi ağırladı. İlk yarı Balotelli ikinci yarı Pa Dibba ile Fenerbahçe savunmasını zorlayan Adana Demirspor, kaleci Altay'ı geçemedi.

SON DAKİKA: FENERBAHÇE TARAFTARINDAN SAMATTA İSYANI!

Maça ilk 11'de başlayan Tanzanyalı forvet Samatta yine Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti!

Karşılaşmanın ilk yarısında Osayi Samuel'in içeri çevirdiği topta karambolde topla buluşan Samatta, çok bekleyince topu rakibine kaptırdı.

Yine ilk yarıda bir pozisyonda ayakta duramayan ve topsuz alanda yere düşen Samatta'nın o hali sosyal medyada gündem oldu.

PEREİRA'NIN SAMATTA TERCİHİ ŞAŞIRTTI!

Sistem değişikliği ve sakatlıklar nedeniyle herkesin aklı Pereira'nın kuracağı ilk 11'deydi. En uçta Serder Dursun beklenirken Portekizli çalıştırıcı tercihini Samatta'dan yan kullandı.

Ayrıca geçen sezonu Genoa'da kiralık olarka geçiren Miha Zajc orta sahanın ortasında görev aldı.

SAMATTA ÇIKTI FENERBAHÇE GOLÜ BULDU...

Maça ilk 11'de başlayan devre arasında oyundan alınan Samatta'nın ardından Fenerbahçe ilk pozisyonda golü buldu. Bu da sosyal medyada gündem olan konulardan biri olarak dikakt çekti.

BALOTELLİ ALTAY'A TAKILDI!

Herkesin gözü Süper Lig'in yeni yıldızı Mario Balotelli'deydi. İtalyan futbolcu ilk 11'de 2 kez gole yaklaştı ancak şutları isabetli olsa da karşısına Altay Bayındır dikildi ve golleri önledi.

31 yaşındaki forvet, biri ceza sahası dışından biri de ceza sahası içinden iki şut ile maçı 62. dakikada noktalarken 1 kez faul yaptı, 1 kez de faul yapılan taraf oldu.

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Son dakika: Samatta dün akşama damga vurdu! Oyundan çıkar çıkmaz Altay Bayındır...
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