Son dakika: Trabzonspor sezonu Malatya’da açıyor! Hamsik ve Cornelius...

TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor daha önce 8 kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan 8 müsabakada Karadeniz ekibi 6 kez sahadan galip ayrılırken, Doğu Anadolu temsilcisi ise 2 defa kazanan taraf oldu.