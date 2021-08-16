Son dakika: Trabzonspor sezonu Malatya’da açıyor! Hamsik ve Cornelius...

Son dakika... Trabzonspor, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, yenilenen kadrosu ile ligdeki ilk maçından galibiyetle ayrılarak, şampiyonluk hedeflediği sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...
TRABZONSPOR YENİ MALATYASPOR'A KARŞI ÜSTÜN
Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor daha önce 8 kez birbirlerine rakip oldu. Geride kalan 8 müsabakada Karadeniz ekibi 6 kez sahadan galip ayrılırken, Doğu Anadolu temsilcisi ise 2 defa kazanan taraf oldu.
TRABZONSPOR'UN YENİLERİ SAHNE ALACAK!
Trabzonspor, yaz transfer döneminin en etkili takımlarından biriydi. Yıldız isimleri kadrosuna katan bordo-mavililer, yenilenmiş kadrosuyla Malatya'da sahne alıyor. Karadeniz ekibinin bu yaz aldığı; Bruno Peres, İsmail Köybaşı, Hamsik ve Gervinho mücadeleye ilk 11'de çıkıyor.
Danimarkalı golcü Cornelius yedek soyunuyrken Dorukhan Toköz ve Koita Malatya'ya götürülmedi.
İLK 11'LER...
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Buğra, Mustafa, Aabid, Adem, Wallace, Mallan, Semih, Tetteh, Hafez.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny.
YENİ MALATYA STADYUMU YENİLENDİ...
Yeni Malatyspor'un iç saha maçlarını oynadığı 25 bin 745 seyirci kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu, bin 250 ton kum serilerek yenilenen zeminiyle sezona hazır duruma geldi. Yeni Malatyspor'un iç saha maçlarını oynadığı 25 bin 745 seyirci kapasiteli Yeni Malatya Stadyumu'nda tadilat çalışmaları 2020-2021 sezonunun sona ermesiyle başlamıştı.
2017 yılında kullanılmaya başlanan stadyumun zemini tamamen kazındı ve bin 250 ton kum dökülerek yeniledi. Koltukların, sulama sisteminin, halefliksin ve yedek kulübelerinin yenilendiği stadyum değişiklerle adeta yeni bir görünüm kazandı.
TRABZONSPOR'UN KAFİLESİ...
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı zorlu maç için 22 kişilik kadroyla Malatya'ya gitti.
Trabzonspor'un 22 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer aldı: Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Peres, Edgar, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Hugo, Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Abdülkadir Parmak, Hamsik, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Bakasetas, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Gervinho, Djaniny, Cornelius.