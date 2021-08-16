Son dakika: Volkan Demirel'den Marcao'ya çok sert tepki! "Ben olsam ülkesine gönderirim..."

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunsporla karşılaşan Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 ayrıldı. Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle 3 puanı alan sarı-kırmızılılar, sezona galibiyetle başladı.
Ancak maçın ikinci yarısında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti. Kendi yarı sahasından koşarak Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, yumruk ve kafa attı.
Yaşananların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao için Galatasaray tarafından verilecek karar bekleniyor.
Futbolu bıraktıktan sonra beIN SPORTS'ta yorumculuğa başlayan eski milli kaleci Volkan Demirel, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananları değerlendirdi.
Volkan Demirel'in yorumları şöyleydi...
Ne yaptı da bunu yaptı? Büyüklerin devreye girmesi lazım. Boks maçı gibi. Maç içerisinde gerginlikler olabilir. Bir de maçın en iyisi Kerem. Kerem bu takımın geleceği. Buna kimsenin hakkı yok. Gencecik bir çocuk. 22 yaşında ve Galatasaray camiasının çok şey beklediği birisi. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim.
Ben olsam Marcao'yu, Giresun'dan ülkesine gönderirim. Bu kabul edilemez bir şey. Dediğim gibi biz de antrenmanda, maçta kendi aramızda tartışıyoruz. Rakiple tartışıyoruz ama Marcao'nun yaptığı bambaşka. Kabul edilemez.