Son dakika: Volkan Demirel'den Marcao'ya çok sert tepki! "Ben olsam ülkesine gönderirim..."

Volkan Demirel'in yorumları şöyleydi...

Ne yaptı da bunu yaptı? Büyüklerin devreye girmesi lazım. Boks maçı gibi. Maç içerisinde gerginlikler olabilir. Bir de maçın en iyisi Kerem. Kerem bu takımın geleceği. Buna kimsenin hakkı yok. Gencecik bir çocuk. 22 yaşında ve Galatasaray camiasının çok şey beklediği birisi. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim.

Ben olsam Marcao'yu, Giresun'dan ülkesine gönderirim. Bu kabul edilemez bir şey. Dediğim gibi biz de antrenmanda, maçta kendi aramızda tartışıyoruz. Rakiple tartışıyoruz ama Marcao'nun yaptığı bambaşka. Kabul edilemez.