Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Volkan Demirel'den Marcao'ya çok sert tepki! "Ben olsam ülkesine gönderirim..."
Giriş Tarihi: 17.8.2021 00:12 Son Güncelleme: 17.8.2021 00:14

Son dakika: Volkan Demirel'den Marcao'ya çok sert tepki! "Ben olsam ülkesine gönderirim..."

Son dakika: Volkan Demirel’den Marcao’ya çok sert tepki! Ben olsam ülkesine gönderirim...

Son dakika haberi... Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını Giresunspor deplasmanında geçirdi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Maça damga vuran anlar ise ikinci yarıda yaşandı. Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırması tepki topladı. beIN SPORTS yorumcusu Volkan Demirel, Giresunspor maçında yaşanan bu anları değerlendirdi.

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunsporla karşılaşan Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 ayrıldı. Diagne ve Cicaldau'nun golleriyle 3 puanı alan sarı-kırmızılılar, sezona galibiyetle başladı.

Ancak maçın ikinci yarısında Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananlar karşılaşmanın önüne geçti. Kendi yarı sahasından koşarak Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, yumruk ve kafa attı.

Yaşananların ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Marcao için Galatasaray tarafından verilecek karar bekleniyor.

Futbolu bıraktıktan sonra beIN SPORTS'ta yorumculuğa başlayan eski milli kaleci Volkan Demirel, Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında yaşananları değerlendirdi.

Volkan Demirel'in yorumları şöyleydi...

Ne yaptı da bunu yaptı? Büyüklerin devreye girmesi lazım. Boks maçı gibi. Maç içerisinde gerginlikler olabilir. Bir de maçın en iyisi Kerem. Kerem bu takımın geleceği. Buna kimsenin hakkı yok. Gencecik bir çocuk. 22 yaşında ve Galatasaray camiasının çok şey beklediği birisi. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim.

Ben olsam Marcao'yu, Giresun'dan ülkesine gönderirim. Bu kabul edilemez bir şey. Dediğim gibi biz de antrenmanda, maçta kendi aramızda tartışıyoruz. Rakiple tartışıyoruz ama Marcao'nun yaptığı bambaşka. Kabul edilemez.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: Selde kaybolan Senanur Kuş'tan ağabeyine son mesaj! 'Bina çöküyor abi hakkını helal et'
Afganistan'dan son dakika haberleri: Taliban Başkanlık Sarayı'nda! BM toplanıyor
Son dakika haberler | Yeni kararlar yolda: Kritik kabine toplantısına saatler kaldı
Son dakika: Hocasıyla kavga etti Fenerbahçe taraftarı sosyal medyayı salladı! 'Allah aşkına bu transferi bitirin...'
Son dakika: Fenerbahçe maçına damga vurdu! O pozisyon penaltı mıydı? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu...
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığı 18 yaş altı için harekete geçti: Bilim Kurulu'ndan flaş tavsiye kararı
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Pereira’nın yeni sistemine çok sert sözler! “Fenerbahçe toplama kampı…”
SON DAKİKA: Fenerbahçe aradığı ismi Bundesliga'da buldu! Luiz Gustavo'dan sonra ikinci Brezilyalı...
MasterChef’te kim kazandı ve ana kadroya kim girdi? 15 Ağustos 2021 MasterChef’te 11. önlüğü kim aldı?
Son dakika: Sel felaketinde acı haber: Can kaybı 77 oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Volkan Demirel'den Marcao'ya çok sert tepki! "Ben olsam ülkesine gönderirim..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA