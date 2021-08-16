Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte Süper Lig’de ilk haftanın kalan maçları

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başladı. Şu ana kadar 7 mücadele tamamlanırken, ilk haftanın puan durumu da netleşme başladı. Bu akşam oynanacak mücadelelerle birlikte Süper Lig 1. hafta puan durumu beli olacak. İşte geride bırakılan 7 maçta Süper Lig 1. hafta puan durumu
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR
Beşiktaş 3-0 Ç.Rizespor
Karagümrük 3-2 Gaziantep FK
Altay 3-0 Kayserispor
Hatayspor 1-1 Kasımpaşa
Başakşehir 0-1 Alanyaspor
Antalyaspor 1-1 Göztepe
Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe
16 AĞUSTOS PAZARTESİ
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (19:15)
Sivasspor - Konyaspor (21:45)
Giresunspor - Galatasaray (21:45)