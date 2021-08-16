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Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:10

Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte Süper Lig’de ilk haftanın kalan maçları

Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte Süper Lig’de ilk haftanın kalan maçları

Süper Lig’de yeni sezon Beşiktaş Rizespor maçı ile başlarken, dün ise Adana Demirspor Fenerbahçe maçı başta olmak üzere pek çok önemli mücadele oynandı. Karşılaşmaların tamamlanmaya başlaması ile birlikte Süper Lig birinci hafta puan durumu merak konusu olmaya başladı. İşte Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başladı. Şu ana kadar 7 mücadele tamamlanırken, ilk haftanın puan durumu da netleşme başladı. Bu akşam oynanacak mücadelelerle birlikte Süper Lig 1. hafta puan durumu beli olacak. İşte geride bırakılan 7 maçta Süper Lig 1. hafta puan durumu

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE KALAN MAÇLAR

Beşiktaş 3-0 Ç.Rizespor

Karagümrük 3-2 Gaziantep FK

Altay 3-0 Kayserispor

Hatayspor 1-1 Kasımpaşa

Başakşehir 0-1 Alanyaspor

Antalyaspor 1-1 Göztepe

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (19:15)

Sivasspor - Konyaspor (21:45)

Giresunspor - Galatasaray (21:45)

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Süper Lig 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! İşte Süper Lig’de ilk haftanın kalan maçları
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