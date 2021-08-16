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Giriş Tarihi: 16.8.2021 23:03 Son Güncelleme: 16.8.2021 23:08

Uğurcan Çakır'a İspanyol devi talip oldu! Trabzonspor ilk teklife yanıt verdi...

YUNUS EMRE SEL
Uğurcan Çakır’a İspanyol devi talip oldu! Trabzonspor ilk teklife yanıt verdi...

Trabzonspor'un ve milli takımın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alıyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in kadrosuna katmak istediği Uğurcan için bir İspanyol takımı devreye girdi. Trabzonspor, kulübe iletilen ilk teklife yanıtını verdi.

Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Lille'in transferi için görüşmelere başladığı Uğurcan Çakır için İspanyol devi Valencia devreye girdi.

Trabzonspor'a ilk teklifini ileten Valencia, milli file bekçiyi kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Bordo-mavili yönetim, 5 milyon Euro kiralama ve 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu içeren bu teklifi reddetti. Uğurcan Çakır'ın transferinden daha yüksek bir gelir bekleyen Trabzonspor, yeni tekliflere açık.

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Uğurcan Çakır'a İspanyol devi talip oldu! Trabzonspor ilk teklife yanıt verdi...
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