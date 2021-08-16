Victor Nelsson Giresunspor maçında yok!

VİCTOR NELSSON 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Kopenhag'a 5 yıl içinde 7 milyon Euro ödenecek. Nelsson'un serbest kalma bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu açıklandı. Danimarkalı futbolcuya da sezon başına 1 milyon Euro ödenecek.