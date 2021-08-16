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Giriş Tarihi: 16.8.2021 13:16 Son Güncelleme: 16.8.2021 13:41

Victor Nelsson Giresunspor maçında yok!

MEHMET ÖZCAN
Victor Nelsson Giresunspor maçında yok!

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, lisansı yetişmediğinden dolayı bugünkü Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Nelsson kural gereği de UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kadar forma giyemeyecek. Galatasaray, perşembe günü Randers ile Avrupa Ligi play-off maçı oynayacak.

Galatasaray'ın yeni stoper transferi Victor Nelsson, lisansı yetişmediğinden dolayı Galatasaray'ın bugünkü Giresunspor maçında forma giyemeyecek. Galatasaray perşembe günü Avrupa Ligi play-off maçında Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Victor Nelsson, Avrupa'da gruplara kadar forma giyemeyecek.

GALATASARAY'DAN NELSSON AÇIKLAMASI

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Victor Nelsson, lisans durumu kesinlik kazanmasa da teknik ekibimizin kararıyla takımla birlikte olması adına Giresunspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi" denilmişti.

VİCTOR NELSSON 5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Galatasaray, Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Kopenhag'a 5 yıl içinde 7 milyon Euro ödenecek. Nelsson'un serbest kalma bedelinin ise 25 milyon Euro olduğu açıklandı. Danimarkalı futbolcuya da sezon başına 1 milyon Euro ödenecek.

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban."

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Victor Nelsson Giresunspor maçında yok!
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