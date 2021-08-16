Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle

Trabzonspor, Süper Lig'in 2021-2022 sezonundaki ilk maçına Malatya deplasmanında çıkıyor. Sezona galibiyetle başlamak isteyen bordo-mavili ekip, rakibi Yeni Malatyaspor karşısında galip gelmek ve evine 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.
Süper Lig Yeni Malatya - Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve saati il e ilgili tüm detaylar şöyle;
Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Haddadi, Buğra, Mustafa, Aabid, Adem, Wallace, Mallan, Semih, Tetteh, K. Hafez
Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, İ.Köybaşı, Hugo, Edgar, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
⛓ https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/hymalatya-trabzonspor?autoplay=True
Süper Lig'in ilk haftasında bugün Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Trabzonspor, tesislerinde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra özel uçakla Malatya'ya geldi. Bordo-mavili ekibi, havalimanında karşılayan Trabzonsporlu taraftarlar, futbolculara çiçek taktim etti. Kafile daha sonra alandan ayrılarak kamp yapacağı otele hareket etti.
Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor maçı bugün saat 19.15'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.