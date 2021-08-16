Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 16.8.2021 18:55 Son Güncelleme: 16.8.2021 18:55

Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle

Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig’in 1. hafta maçları kapsamında Trabzonspor ile Yeni Malatya yeşil sahada bir araya geliyor. İlk maçında Malatya deplasmanına giden bordo-mavili ekip sezona galibiyetle başlamak ve ilk 3 puanını hanesine yazdırmak için mücadele verecek. Karşılaşmayı televizyonlarından takip etmek isteyen futbolseverler ise Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı izleme linki ve maça ilişkin tüm detaylar.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2021-2022 sezonundaki ilk maçına Malatya deplasmanında çıkıyor. Sezona galibiyetle başlamak isteyen bordo-mavili ekip, rakibi Yeni Malatyaspor karşısında galip gelmek ve evine 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler ise Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detayları öğrenmek isteyerek "Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

YENİ MALATYA TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig Yeni Malatya - Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı ve saati il e ilgili tüm detaylar şöyle;

  • Yeni Malatya - Trabzonspor maçında ilk düdük 16 Ağustos 2021 Pazartesi saat 19:15'te çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.



YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor XI: Ertaç, Haddadi, Buğra, Mustafa, Aabid, Adem, Wallace, Mallan, Semih, Tetteh, K. Hafez

Trabzonspor XI: Uğurcan, Peres, İ.Köybaşı, Hugo, Edgar, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Aşağıda yer alan linkle Yeni Malatya - Trabzonspor maçını canlı olarak izleyebilirsiniz...

https://www.beinconnect.com.tr/mac-detay/hymalatya-trabzonspor?autoplay=True



TRABZONSPOR'A MALATYA'DA ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Süper Lig'in ilk haftasında bugün Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'un konuğu olacak Trabzonspor, tesislerinde son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra özel uçakla Malatya'ya geldi. Bordo-mavili ekibi, havalimanında karşılayan Trabzonsporlu taraftarlar, futbolculara çiçek taktim etti. Kafile daha sonra alandan ayrılarak kamp yapacağı otele hareket etti.

Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor maçı bugün saat 19.15'de Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

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Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı izle! Süper Lig Yeni Malatya Trabzonspor maçı canlı yayın kanalı izle
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