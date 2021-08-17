Avcı’dan savunma uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, skordan memnun olduğunu ama hücumdaki iştahı savunmada da göstermeleri gerektiğini belirterek, “Her anı doğru oynamalıyız” dedi
Sezona 5-1'lik galibiyetle giren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı takımının hücum performansını överken, defansa dikkat çekti. Avcı, "Skor iyi, oyunun bellibölümleri iyi. Oyunun başındaskoru alma, bunlar güzel.Ama hücumda nasıl iştahlıysaksavunmada da aynı iştahı göstermemizgerekir. ÖnümüzdeRoma ve sonra Sivasspor maçıvar. Başlangıcı daha dinamik,daha topa sahip olan bir takımolmalıyız" diye konuştu. Takımın savunmasının daha iyi olması için çalıştığını söyleyen Avcı, "Bunun için ekiple çalışmalarımızvar. Bildiğimiz şeylerama tekrarlarla olacak. Benmükemmeliyetçiyim. Öyle tekrarlarımızoldu ki, PlayStationgibi istiyorum. Biz hataları minumumaindireceğiz" dedi.