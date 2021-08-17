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Giriş Tarihi: 17.8.2021

Avcı’dan savunma uyarısı

Avcı’dan savunma uyarısı

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı, skordan memnun olduğunu ama hücumdaki iştahı savunmada da göstermeleri gerektiğini belirterek, “Her anı doğru oynamalıyız” dedi

Sezona 5-1'lik galibiyetle giren Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı takımının hücum performansını överken, defansa dikkat çekti. Avcı, "Skor iyi, oyunun belli bölümleri iyi. Oyunun başında skoru alma, bunlar güzel. Ama hücumda nasıl iştahlıysak savunmada da aynı iştahı göstermemiz gerekir. Önümüzde Roma ve sonra Sivasspor maçı var. Başlangıcı daha dinamik, daha topa sahip olan bir takım olmalıyız" diye konuştu. Takımın savunmasının daha iyi olması için çalıştığını söyleyen Avcı, "Bunun için ekiple çalışmalarımız var. Bildiğimiz şeyler ama tekrarlarla olacak. Ben mükemmeliyetçiyim. Öyle tekrarlarımız oldu ki, PlayStation gibi istiyorum. Biz hataları minumuma indireceğiz" dedi.

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Avcı’dan savunma uyarısı
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